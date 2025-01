VAR is Twente gunstig gezind in Zweden: Tukkers grijpen laatste Europese strohalm

In een allesbepalend duel in de groepsfase van de Europa League trof FC Twente het Zweedse FF Malmö in een wedstrijd waarin de belangen nauwelijks groter konden zijn. De Tukkers wonnen uiteindelijk in Zweden, mede dankzij twee zeer gemakkelijk gegeven penalty’s. Het werd 2-3. Deze overwinning doet wonderen voor FC Twente op de ranglijst. Ze behouden daarmee het zicht op de tussenronde van de Europa League.

FC Twente nam het in de Europa League op tegen FF Malmö, uit de gelijknamige stad in Zweden. De Tukkers stonden voorafgaand aan de zevende speelronde op de dertigste plek op de ranglijst. De Zweden stonden één plekje lager, namelijk op de 31e plek. Voor beide ploegen was het voorafgaand aan het eerste fluitsignaal al erop of eronder. Er wachtte FC Twente dus een pittige kluif in het Eleda Stadion in Zweden.

Beide ploegen hadden vier punten. Ze moesten allebei winnen om nog enigszins zicht te houden op de tussenronde van de Europa League. Voor de verliezer van dit duel leek een vervolg in het toernooi al een onmogelijke opgave. Dit belangrijke duel werd door coach Joseph Oosting aangevangen zonder Sam Lammers, Younes Yaha en Youri Regeer.

De wedstrijd begon meteen scherp. Verdediger Colin Rösler, die op een blauwe maandag nog voor NAC Breda speelde, pakte in de tweede minuut van de wedstrijd al een gele kaart door een aanval van Twente eruit te halen. In de 27e minuut ging Daan Rots neer in het strafschopgebied van Malmö. Het leek licht, maar de scheidsrechter besloot een penalty te geven. Sem Steijn faalde niet vanaf elf meter en schoot de bal in de rechterbenedenhoek.

Het feestje was echter van korte duur. Vier minuten later besloot Johnsen namens de Zweedse grootmacht uit te halen. Via Rots ging de bal over Lars Unnerstall heen. Een ongelukkig moment voor de Tukkers. Hoewel de eerste helft niet heel spectaculair was, werden er toch vier gele kaarten uitgedeeld, wat opvallend was, aangezien het geen vechtwedstrijd was. De spelers gingen met een stand van 1-1 aan de thee.

De tweede helft verliep in eerste instantie rustig, tot de 60e minuut. Sadilek ging neer in het strafschopgebied van Malmö, waarna de scheidsrechter werd geroepen naar het VAR-scherm. Hij besloot opnieuw een penalty te geven aan de Nederlanders. Het was een makkelijk gegeven strafschop, maar het stelde Van Wolfswinkel in staat om onberispelijk te scoren. Enkele minuten later werd het zelfs 1-3 voor de Tukkers. Verdediger Lagerbielke kopte de bal keihard achter zijn eigen keeper. Het uitvak vierde feest.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd, door duur balverlies van Max Bruns, schoof Christiansen de bal binnen. Zo stond het 2-3 en werd het ineens weer een wedstrijd. Maar Malmö creëerde heel weinig kansen, en dus kon Twente de drie punten voor de poort van de hel wegslepen.