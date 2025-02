FC Twente kookt van woede: Anass Salah-Eddine stapt in ‘vluchtauto’

heeft zich intern niet populair gemaakt bij FC Twente. De 23-jarige linkerverdediger was zondag ‘mentaal niet in staat’ om in actie komen tegen Go Ahead Eagles en keerde nota bene met de auto van perschef Richard Peters huiswaarts.

Deze week kwamen de transfergeruchten rondom Salah-Eddine op gang. Zowel PSV als AS Roma meldde zich bij FC Twente voor de back annex middenvelder. Beide clubs hebben volgens De Telegraaf inmiddels ook officieel een bod uitgebracht: PSV heeft 5,5 miljoen euro over voor Salah-Eddine, terwijl het bod van AS Roma 6 miljoen euro bedraagt.

Het hoofd van Salah-Eddine lijkt op hol gebracht door de transfergeruchten, want hij was zondag niet in staat om in actie te komen tegen Go Ahead Eagles. De vleugelverdediger reisde nog wel met de spelersbus naar Deventer, maar was vervolgens naar eigen zeggen ‘mentaal niet in staat’ om te spelen. Salah-Eddine stapte vervolgens in een ‘vluchtauto’, wat de auto van perschef Peters bleek te zijn, om naar huis te vertrekken, weet journalist Leon ten Voorde van Tubantia zondagavond te melden.

Volgens Ten Voorde is Salah-Eddine vastberaden om nog deze transferperiode te vertrekken bij FC Twente. “Salah-Eddine wil naar AS Roma. Of anders naar PSV”, schrijft de journalist. Salah-Eddine hoeft na zondag echter niet op de sympathie van FC Twente te rekenen. “Deze actie heeft kwaad bloed gezet bij de leiding van FC Twente. De club is niet van plan zich te laten gijzelen door een werknemer die nog een contract heeft tot en met 2027”, klinkt het.

