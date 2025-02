Anass Salah-Eddine is na bod AS Roma 'mentaal niet in staat om te spelen'

is zondag niet inzetbaar voor FC Twente in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De linksback is 'mentaal niet in staat om te spelen', heeft FC Twente volgens journalist Leon ten Voorde laten weten. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International heeft AS Roma zich gemeld met een bod.

Eredivisie-koploper PSV toonde deze week serieuze belangstelling voor Salah-Eddine en zag een bod van zes miljoen euro afgewezen worden. Transferjournalist Fabrizio Romano wist ook te melden dat TSG Hoffenheim en VfB Stuttgart in de markt zijn. Maar nu zou ook Roma zich in de strijd hebben gemengd, weet Van Duijn.

Het hoofd van Salah-Eddine lijkt inmiddels op hol gebracht, want hij is niet in staat om in actie te komen tegen Go Ahead. De 23-jarige vleugelverdediger ontbreekt in de wedstrijdselectie voor het duel dat om 14.30 uur begint.

Opvallend is dat hij zondag wel was meegereisd met de selectie naar Deventer. Journalist Ten Voorde van TC Tubantia schrijft op X dat hij Salah-Eddine tegenkwam op de parkeerplaats.

