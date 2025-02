PSV heeft nog altijd contact over Eredivisie-sterkhouder, geen nieuw bod: 'Misverstand mijnerzijds'

PSV en FC Twente zijn nog steeds in contact over , maar in tegenstelling tot het eerdere bericht van Tijmen van Wissing van RTV Oost. hebben de Eindhovenaren nog geen tweede bod uitgebracht. "Misverstand mijnerzijds", plaatst de journalist op X.

Salah-Eddine is bij PSV de topkandidaat om de vertrokken Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre) op te volgen. Het losweken van een van de uitblinkers van FC Twente gaat echter niet zonder slag of stoot. Technisch directeur Earnest Stewart zag vrijdagavond al een bod van zes miljoen euro afgewezen worden. Een tweede bod van de Eindhovenaren is opnieuw afgewezen door de Enschedeërs.

Waar Van Wissing eerder dus melding maakte van een tweede bod van PSV, is dat dus niet het geval. "Correctie inzake Salah-Eddine. Er ligt nog geen tweede bod van PSV bij FC Twente. "Misverstand mijnerzijds", gaat de journalist van de lokale omroep RTV Oost door het stof op X.

Van Wissing blijft erbij dat het antwoord '(voorlopig) nee' blijft bij FC Twente. Al zou de club bij bepaalde bedragen nog wel eens van gedachten kunnen veranderen. "Als de bedragen echt boven de tien miljoen euro gaan komen zal het nee van Twente ook vloeibaar worden", stelt hij op het sociale medium.

FC Twente twijfelde eerder dit seizoen aan Salah-Eddine

Aan het begin van het seizoen was er bij de technische leiding van de Enschedese club twijfels over de linksback, waardoor Bas Kuipers werd aangetrokken als concurrent. Tegen ieders verwachting in werd de concurrentiestrijd beslist in het voordeel van Salah-Eddine, die zich onder trainer Joseph Oosting ondertussen heeft ontpopt tot een onmisbare basiskracht. De 23-jarige Amsterdammer is een van de sterkhouders van FC Twente en was afgelopen donderdag in het Europa League-treffen met Besiktas de beste man op het veld.

PSV heeft ook El Karouani op de korrel

Hoewel Salah-Eddine momenteel de voornaamste kandidaat lijkt om Dams en Oppegard op te volgen, is PSV ook in verband gebracht met FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani. Ook de Domstedelingen zijn echter niet van plan om hun sterkhouder deze winter te laten gaan. Verder wordt ook Nicola Zalewski, in de zomer ook al gelinkt aan PSV, genoemd. De Poolse flankspeler lijkt echter op weg naar Internazionale.

Er ligt een tweede bod bij #fctwente van PSV voor Salah-Eddine. Het antwoord blijft (voorlopig) nee. Maar als de bedragen echt boven de tien miljoen euro gaan komen zal het nee van Twente ook vloeibaar worden. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) February 1, 2025 Wat betreft Salah-Eddine: er is vandaag wéér contact geweest tussen PSV en FC Twente. Voorlopig is er echter nog geen zicht op een deal. Een tweede bod is volgens Twentse bronnen nog niet gedaan. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 1, 2025 Er is zeker contact tussen #PSV en FC Twente, maar het wachten is nog op een tweede bod. Daar was wat verwarring over. De Tukkers zijn nog steeds niet voornemens Salah-Eddine te laten gaan. Maar dit zou zomaar nog een paar dagen heen en weer kunnen gaan… — Marco Timmer (@marcotimmer) February 1, 2025

