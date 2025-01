'PSV wil 'concurrent' van linksback bestelen na exit Matteo Dams'

PSV is geïnteresseerd in de diensten van van FC Utrecht. Dat wordt maandagmiddag gemeld door transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). Aangezien Matteo Dams PSV binnenkort achter zich laat, moeten de Eindhovenaren op zoek naar een nieuwe linksback.

De 20-jarige Dams kwam dit seizoen tot vijftien wedstrijden en 913 minuten voor de ploeg van Peter Bosz. Nu PSV rond is met Al-Ahli, zijn Mauro Junior en Sergiño Dest de enige overgebleven linksback in de selectie. Dest is op de weg terug, maar speelde dit seizoen nog niet.

De Eindhovenaren hebben El Karouani van FC Utrecht op het oog, om wat meer opties op de linksbackpositie te creëren. De Marokkaan is bezig aan een enorm sterk seizoen, net zoals zijn club. De 24-jarige verdediger leverde al zes assists en schoot afgelopen weekend een fabuleuze vrije trap in de kruising. Het is dus ook niet gek dat PSV bij hem aan zou kloppen. FC Utrecht staat echter slechts acht punten achter op de koploper, die de laatste tijd in mindere doen is. De Domstedelingen zouden El Karouani allesbehalve graag laten gaan deze winter.

Volgens Boualin wordt er intern gesproken bij de koploper van de Eredivisie over een transfer van El Karouani. Naar verluidt zou hij goed binnen het gewenste profiel passen. Er is echter nog geen contact opgenomen met FC Utrecht. De berichtgeving van Boualin wordt korte tijd later bevestigd door PSV-watchers Marco Timmer (Voetbal International) en Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). El Karouani is bezig aan zijn tweede seizoen in de Domstad, na een eerdere periode bij NEC. Overigens wordt ook de naam van Nicola Zalewski genoemd. De speler van AS Roma werd afgelopen zomer ook in verband gebracht met een overstap naar PSV.

#PSV is geïnteresseerd in de diensten van Souffian El Karouani van #FCUtrecht. De Eindhovenaren bekijken of er wellicht een transfer van gemaakt kan worden. Lees meer via: https://t.co/prM4xeILAJ — Mounir Boualin (@MounirBoualin) January 27, 2025

