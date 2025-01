PSV bereikt akkoord en verdient miljoenen aan transfer naar Saudi-Arabië

gaat PSV op zeer korte termijn verlaten. De Belg beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Eindhovense hoofdmacht, maar staat op het punt zich te verbinden aan Al-Ahli. Fabrizio Romano maakt maandagmiddag melding van een akkoord tussen PSV en Al-Ahli en dat wordt bevestigd door Rik Elfrink. Volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad verdient de huidige koploper van de Eredivisie ‘miljoenen’ aan de verkoop van Dams.

De 20-jarige verdediger maakte in de zomer van 2012 de overstap vanuit de jeugdopleiding van Antwerp FC naar die van PSV. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen, speelde 48 wedstrijden voor Jong PSV en kreeg dit seizoen de kans in de hoofdmacht. Dams verscheen in de eerste seizoenshelft zelfs regelmatig aan de aftrap bij PSV. De Belg wisselde goede optredens af met minder overtuigende wedstrijden. Zo kreeg hij veel complimenten voor zijn optreden tegen Paris Saint-Germain, maar maakte hij in de wedstrijden tegen onder meer Ajax en Shakthar Donetsk juist een zwakke indruk.

Dams was bij PSV in het bezit van een aflopend contract. De Eindhovenaren wilden dat graag verlengen en volgens De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns waren de partijen het eens geworden over een nieuwe verbintenis, maar de voetballer ontving een niet te weigeren aanbieding vanuit Saudi-Arabië. Volgens dezelfde Kapteijns is Al-Ahli bereid om een transfersom van acht tot tien miljoen euro neer te tellen voor de komst van Dams. Zijn collega Elfrink meldt dat het inderdaad om een ‘kleine’ tien miljoen euro gaat.

“Zelf kan hij in Saudi-Arabië ook een gigantisch salaris verdienen, fors meer dan bij PSV. Dams wilde heel graag in Eindhoven blijven en deze week zou hij daarom zijn contract verlengen, met meerdere seizoenen. Al-Ahli wilde echter zoveel geld betalen dat Dams geen nee kon zeggen”, zo klinkt het op de website van het Eindhovens Dagblad.

Update 13.01 uur: PSV bedingt mogelijk doorverkooppercentage

Volgens Elfrink ontvangt PSV een transfersom van negen miljoen euro en kan die door bonussen oplopen tot tien miljoen euro. De Eindhoven bedingen bovendien mogelijk een doorverkooppercentage. “Conclusie binnen PSV: niet te weigeren. Dams zelf wordt er financieel ook niet armer van. Gaat een bedrag verdienen wat hij normaliter nooit meer zou krijgen”, zo schrijft de clubwatcher op X.

