Opvallende uitblinker bij PSV: ‘Zijn contract loopt nog maar acht maanden, wat zorgwekkend is’

Henk Spaan is daags na de ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en PSV in de Champions League zeer te spreken over het optreden van Matteo Dams. De jonge verdediger breekt dit seizoen door in de Eindhovense hoofdmacht en liet dinsdagavond in de Franse hoofdstad opnieuw zijn potentie zien. Spaan verbaast zich over het feit dat Dams bij PSV nog altijd in het bezit is van een aflopend contract.

De defensie van PSV is evenals in de afgelopen jaren een zorgenkindje voor Peter Bosz. De trainer zag in de recente transferwindow zowel André Ramalho als Jordan Teze vertrekken. Hij kon op dat moment al een aantal maanden geen beroep doen op Sergiño Dest. Laatstgenoemde raakte in de slotfase van het afgelopen seizoen zwaar geblesseerd aan een knie en staat daardoor nog wel even aan de kant. Door de absentie van Dest, normaal gesproken de eerste keus op de linksbackpositie, krijgt Dams de kans om zich te laten zien. De 20-jarige verdediger kwam dit seizoen al twaalf keer in actie voor de hoofdmacht. Ondanks een rode kaart tegen Sparta Rotterdam laat hij een goede indruk achter.

LEES OOK: Van Basten komt met lofzang over PSV’er: ‘Hij is de enige die echt een meerwaarde heeft’

Dat deed hij dus ook in de kraker tegen PSG. Bosz moest door het afhaken van Rick Karsdorp opnieuw puzzelen met zijn achterhoede. Mauro Júnior verving de geblesseerde Karsdorp, waardoor er op links een plekje vrijkwam voor Dams. De Belg stond voor de zware klus om de gevaarlijke rechterkant van PSG in bedwang te houden, maar hield zich prima staande. “Het is niet vaak gebeurd dat een verdediger die de sterkste en uitblinkende kant van een tegenstander in toom moet houden toch kan opvallen, hoewel een van zijn tegenstanders de gelijkmaker erin poeiert”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Spaan beoordeelt het optreden van Dams met het rapportcijfer 8. Ter vergelijking: zijn directe tegenstander Ousmane Dembélé kreeg van Get French Football News een 2. “Dams stond op Dembélé en in één moeite door op Hakimi. Desondanks bleef hij overeind met zijn energie, zijn niet te onderschatten balgevoel en drang naar voren”, aldus de schrijver. Dams is de toekomst, maar de grote vraag is of hij na dit seizoen nog in Eindhoven actief is. Hij heeft immers een aflopend contract. Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs al dat PSV de gesprekken met Dams over een nieuwe overeenkomst is begonnen. Spaan is er desondanks niet gerust op. “Zijn contract loopt nog maar acht maanden, wat zorgwekkend is.”

LEES OOK: PSV-dissonant krijgt er flink van langs: ‘Hij verliest hem volledig uit het oog’

Dams is van nature overigens een centrale verdediger, maar heeft op die positie concurrentie van onder meer Olivier Boscagli. De Fransman is eveneens in het bezit van een aflopend contract. Hij had graag afgelopen zomer al een transfer gemaakt, waardoor een vertrek na dit seizoen een formaliteit lijkt. Dat zou kunnen betekenen dat Dams, mocht hij zijn handtekening zetten onder een nieuw contract, zich mogelijk kan gaan richten op zijn vertrouwde plek. Spaan ziet graag dat Bosz nu al actie onderneemt. “Hoelang duurt het voordat Bosz hem centraal achterin zet?”, zo leest het.

