Van Basten komt met lofzang over PSV’er: ‘Hij is de enige die echt een meerwaarde heeft’

Marco van Basten vindt de enige PSV-speler van meerwaarde als hij aan de bal is. In de voorbeschouwing op het Champions League-treffen met Paris Saint-Germain was de analist uitermate lovend over de aanvaller, die vorig seizoen voor een groot deel miste vanwege een blessure.

Presentator Wytse van der Goot leidt het onderwerp Lang in. Hij stelt dat de vleugelaanvaller een van de weinigen is die op dit soort avonden écht het verschil kan maken bij PSV. “Hij is daar wel de aangewezen man voor”, reageert Van Basten daarop.

Volgens de analist heeft PSV Lang het afgelopen jaar gemist. “Ze hebben het redelijk goed opgevangen, ondanks het feit dat de sterspeler, in mijn beleving, niet heeft meegedaan. Nu heeft hij de kans, hij is eindelijk fit. Ze zijn natuurlijk wel gehavend, maar nu kan hij de grote meneer spelen. Wat hij hopelijk ook doet.”

Van der Goot vraagt zich af of Lang dat in zich heeft. “Hij kan aan de bal goed en beslissend zijn”, reageert Van Basten. “Als hij echt in vorm is, dan kan hij een wedstrijd beslissen. Dat heeft hij in het verleden meermaals gedaan. Ik hoop dat het hem lukt, want hij is de enige die echt een meerwaarde heeft als hij aan de bal is.”

