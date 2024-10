André Ooijer maakt wandeling door Parijs, maar doet een pijnlijke constatering

Het ontbreken van PSV-supporters in Parijs voor de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain is een groot gemis. Dat beaamt André Ooijer dinsdagavond in de aanloop naar de ontmoeting in het Parc des Princes. De formatie van coach Peter Bosz leek zich in eerste instantie te mogen verheugen op de steun van een bomvol uitvak, maar omdat de Franse autoriteiten de fans uit Eindhoven restricties oplegden, zullen zij er niet zijn.

PSV wacht na twee wedstrijden nog op de eerste driepunter in de Champions League. Na de kansloze nederlaag bij Juventus (3-1) herstelde de formatie van Bosz zich enigszins in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal, maar vergat het zichzelf te belonen (1-1). PSV kan een overwinning dus goed gebruiken, maar zal het op bezoek bij PSG zonder z’n trouwe aanhang moeten doen. En dat is jammer, zo stelt Ooijer voor de camera van Ziggo Sport. “Om over de sfeer te beginnen. Ik was vanochtend even in het centrum, er even lekker doorheen aan het wandelen om een beetje sfeer te proeven van de wedstrijd. Maar daar merk je echt helemaal niks van”, aldus de voormalige verdediger van onder meer PSV, Ajax en het Nederlands elftal.

Volgens Ooijer lijkt het zelfs net ‘alsof er helemaal gen wedstrijd gespeeld gaat worden’. “Het is natuurlijk een mega grote stad, maar van de wedstrijd merk je dus niks”, zo klonk het. Over de wedstrijd zelf is Ooijer duidelijk: PSG is in het voordeel tegen PSV. “Ze spelen thuis en met de spelers die ze hebben. Ze hebben weliswaar geen grote sterren meer, maar ze hebben natuurlijk nog steeds jongens die heel goed door kunnen groeien.” Ooijer is vooral zeer te spreken over Bradley Barcola. De 22-jarige aanvaller maakte vorig seizoen indruk in Parijs en zag zijn prestaties beloond worden met een uitverkiezing voor het EK in Duitsland. “Ik denk dat dat duidelijk is. Dat is een jongen die scorend vermogen heeft en assists kan geven. Een goede speler die vanavond gevaarlijk kan zijn”, zo is Ooijer lovend over Barcola.

De aanvaller is dit seizoen geweldig op dreef in eigen land. Na acht wedstrijden in de Ligue 1 staat de teller al op zeven doelpunten. In de Champions League wacht hij nog op zijn eerste doelpunt. PSG kwam sowieso ‘zelf’ nog niet tot scoren in het kampioenenbal. In de thuiswedstrijd tegen Girona had het een eigen doelpunt nodig voor de winst (1-0) en op bezoek bij Arsenal ging het met 2-0 onderuit. Voor de formatie van coach Luis Enrique staat er dus ook aardig wat druk op de wedstrijd in speelronde 3 in de competitiefase. Het eerste fluitsignaal bij PSG - PSV klimt om 21.00 uur.

