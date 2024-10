Bosz krijgt nog vóór PSG - PSV al een groot compliment: 'Niet verwacht dat hij dit zou aandurven'

PSV-supporters zijn heel benieuwd naar het optreden van hun favoriete ploeg in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Trainer Peter Bosz kan in Parijs geen beroep doen op onder meer en . Hij heeft desondanks gekozen voor een aanvallend ingesteld middenveld: , en .

De Eindhovenaren zijn in de Eredivisie nog altijd foutloos, maar wachten in de competitiefase van de Champions League nog op hun eerste driepunter. Na een kansloze nederlaag bij Juventus en ongelukkig gelijkspel tegen Sporting Lissabon staat in speelronde 3 de ontmoeting met PSG op het programma. PSV won afgelopen zaterdag met 2-1 van AZ en beleefde daarmee een prima generale, maar zag in dezelfde wedstrijd Schouten geblesseerd uitvallen. De middenvelder is er daardoor niet bij in Parijs en dat geldt ook voor Rick Karsdorp. De rechtsback kwam niet ongeschonden uit de strijd in Alkmaar.

Schouten en Karsdorp zijn zeker niet de enige sterkhouders die dinsdagavond niet van de partij zijn. Veerman staat al een aantal weken buitenspel en moet ook het schitterende affiche in het Parc des Princes aan zich voorbij laten gaan. Dat geldt ook voor de niet speelgerechtigde Ivan Perisic en de al langer geblesseerde Hirving Lozano. Wie dacht dat Bosz vanwege al die afwezigen voor een wat meer defensieve basiself zou kiezen, heeft het mis. De trainer, die bekend staat om zijn aanvallende spelopvatting, kiest ook in Parijs voor de aanval.

Nieuwsgierigheid, maar ook zorgen bij PSV-supporters

Dat laat het middenveld wel zien, dat dus wordt gevormd door Saibari, Tillman en Til. De keuze voor die drie leidt tot veel nieuwsgierigheid bij de achterban. “Prima opstelling, wel erg dun op het middenveld. Niet dat je met Land of Boscagli dat probleem had opgelost, maar het is een groot risico tegen zo’n louche ploeg als PSG. Ben er bang voor”, zo reageert iemand op X. Zorgen zijn er dus zeker. “Zeer gedurfd om zo’n aanvallend middenveld op te stellen. Benieuwd of het geen slachting wordt…”, zo leest het. Bosz krijgt echter óók complimenten voor zijn opstelling. “Stoer middenveld. Eerlijk is eerlijk, niet verwacht dat Bosz dit zou aandurven. Na afloop verwachten Saibari en Tillman een bos bloemen van Til voor de opgevulde ruimtes op het middenveld”, zo schrijft een supporter met een knipoog.

Hoe Bosz zijn middenveld in de realiteit gaat laten spelen, zal blijken vanaf 21.00 uur. Dan klinkt het eerste fluitsignaal in het Parc des Princes. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt Saibari in een ‘dienende rol’ verwacht. “PSV gaat dinsdagavond in Parijs proberen om een resultaat te boeken met Ismael Saibari als dienende middenvelder. Hij is de vervanger van Jerdy Schouten. Saibari speelt normaal gesproken als ‘acht’ of ‘tien’, in een offensievere rol bij PSV”, zo schrijft Elfrink. Hoofdredacteur Pieter Zwart van Voetbal International verwacht Saibari eveneens op de plek van Schouten. “Bosz kiest duidelijk voor voetbal, met Saibari en Tillman als meest ‘controlerende’ middenvelders. Flink risico in een wedstrijd waarin PSV de bal vaak ook niet zal hebben”, aldus Zwart, die PSV wijst op het Parijse gevaar. “Counters zijn een van de specialiteiten van het huis bij PSG. Vanuit had perspectief had een positioneel gedisciplineerde middenvelder geen kwaad gekund.”

Zoiets gaat het tactisch worden vanavond #psgpsv pic.twitter.com/nwE09ivB1e — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) October 22, 2024

