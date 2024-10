Opstelling PSV: dit zijn tegen PSG de vervangers van Karsdorp en Schouten

De opstelling van PSV voor de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League is bekend. Trainer Peter Bosz kan in de Franse hoofdstad zoals bekend geen beroep doen op Rick Karsdorp, Jerdy Schouten en Joey Veerman. Mauro Júnior, Matteo Dams en Noa Lang hebben daardoor allemaal een basisplaats.

PSV hoopt dinsdagavond in Parijs de eerste driepunter in de competitiefase van de Champions League in de wacht te slepen, maar kreeg in de aanloop naar de ontmoeting met PSG een flinke tik te verwerken. Naast de al langer geblesseerde Veerman zijn ook Schouten en Karsdorp niet fit voor de derde wedstrijd in het kampioenenbal. Schouten raakte afgelopen zaterdag op bezoek bij AZ geblesseerd en moest zich noodgedwongen al laten vervangen. Door de naam van Karsdorp ging pas na het weekeinde een streep.

Bosz heeft voor de ontmoeting met de kampioen van Frankrijk dus een flinke puzzel moeten leggen. Walter Benítez verdedigt uiteraard het doel. De defensie wordt van rechts naar links gevormd door Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Dams. Laatstgenoemde kreeg ruim twee weken geleden in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam een rode kaart en ontbrak daardoor in de topper tegen AZ, maar keert nu dus terug in de basiself. Ismael Saibari, Guus Til en Malik Tillman vormen het middenveld.

Daardoor heeft Bosz voorin opnieuw plek voor Noa Lang. De aanvaller verscheen afgelopen zaterdag in Alkmaar pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap. Lang was trefzeker en had daarmee een belangrijk aandeel in de 1-2 zege. Luuk de Jong nam het andere Eindhovense doelpunt voor zijn rekening. De aanvoerder staat uiteraard in de punt van de aanval, die wordt gecompleteerd door Johan Bakayoko. De Belg worstelt al een tijdje met zijn vorm, maar krijgt voorlopig het vertrouwen van Bosz, die niet over Ivan Perisic (niet speelgerechtigd) en Hirving Lozano (geblesseerd) kan beschikken.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Jr., Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

