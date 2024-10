PSV-dissonant krijgt er flink van langs: ‘Hij verliest hem volledig uit het oog’

Alex Pastoor heeft in de rust van Paris Saint-Germain flink uitgehaald naar . De verdediger had een belangrijk aandeel bij de treffer van Noa Lang, maar verder heeft de Fransman een slechte beurt gemaakt bij de analist.

Allereerst wordt de goede ingreep van Boscagli aangehaald. “Zeer goed getimed. Het is even de passlijn dichthouden en dan uiteindelijk voor de man komen”, begint Pastoor bij Ziggo Sport nog enigszins positief over de PSV-verdediger. In de studio wordt vervolgens een moment uit de veertiende minuut getoond waarbij Boscagli het middenveld inloopt, maar dit gaat niet helemaal goed constateert de voormalig Almere City-trainer.

“Dit gebeurt helemaal aan het begin van de wedstrijd, waarbij hij helemaal aan het doordekken is. Terwijl de man waarop hij doordekt de bal helemaal niet krijgt, waardoor uiteindelijk alle middenvelders in het hart van de verdediging moeten komen om dit nog te lijmen”, is Pastoor kritisch.

Nog geen twee minuten later constateerde Pastoor hetzelfde. “Nu staat hij al op het middenveld, mistimed hij een beetje en op het moment dat dat je overkomt, dan moet je in dezelfde seconde ertoe besluiten dat je even inhoudt zodat je je lichaam tussen de tegenstander en de keeper inhoudt”, vervolgt de analist.

Dekken van Boscagli zint Pastoor ook niet

Over het dekken van Boscagli is Pastoor ook allerminst te spreken. Als voorbeeld haalt de analist de kans van Ousmane Dembélé aan, die in de negentiende minuut op de lat schoot. “Het dekken voor de goal, daar ben ik ten opzichte van hem ook altijd kritisch in. Hij heeft hier in de gaten dat hij nu Dembélé moet nemen, maar hij verliest hem volledig uit het oog”, stelt Pastoor. “Je kan niet zeggen dat je een beetje kritisch bent, maar dit is gewoon slecht. Voor een verdediger”, vult Marco van Basten aan.

In de 30ste minuut zag Boscagli er volgens Pastoor ook niet goed uit, nadat Matteo Dams een bal wegwerkte. “Dit is een hele slechte bal van Dams, maar hier staat Boscagli volledig geparkeerd”, is de analist, die meer verwacht van Boscagli, duidelijk. “Hij is de enige verdediger met een klein beetje ervaring op dit niveau. Je moet negentig minuten plus extra tijd, in plaats van dat je met je emmertje aan komt lopen van: hé het huis staat in de brand, de brandslang in je klauwen hebben. Je moet aan staan. Dit is een hele slechte bal, maar die is twee, drie, vier seconden onderweg. Je moet kijken: wat gaat er nu gebeuren? En hij wandelt”, besluit Pastoor kritisch.

