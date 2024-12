PSV koerst af op contractverlenging na 'duidelijk financieel signaal': 'Niet ineens met enorme bedragen smijten'

PSV is nog altijd in gesprek met de zaakwaarnemers van de dit seizoen in het eerste elftal doorgebroken , zo melden Mounir Boualin en Rik Elfrink. De 20-jarige verdediger kwam dit seizoen al 23 keer in actie voor de ploeg van trainer Peter Bosz, maar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verkeerden in een impasse vanwege de te gortige financiële eisen van het kamp-Dams.

Mede door blessures bij verschillende concurrenten stond de Belg Dams dit seizoen al achttien keer in de basis bij PSV, waaronder alle zes de wedstrijden die de Eindhovenaren tot nu toe speelden in de Champions League. Zijn ontwikkeling bleef ook in zijn vaderland niet onopgemerkt: Dams debuteerde in november voor Jong België en behoorde zelfs al eens tot de voorselectie van de A-ploeg van De Rode Duivels. PSV wil dan ook graag langer door de zelfopgeleide speler, wiens huidige contract aan het einde van dit seizoen afloopt, maar tot een akkoord kwam het tot dusverre nog niet.

Boualin (SoccerNews) meldt dinsdagochtend dat de onderhandelingen inmiddels weer zijn opgestart en dat club en speler dichter bij elkaar zijn gekomen. "Het gevoel is een stuk positiever dan hiervoor", weet de transferjournalist. PSV-watcher Elfrink van het Eindhovens Dagblad komt even later met vergelijkbare teksten en schrijft: "Inmiddels wordt er weer in goede harmonie gesproken en lijken partijen alsnog op de voor velen zo logische verlenging af te stevenen."

"PSV is bereid om de jonge Dams te belonen voor zijn uitstekende ontwikkeling en vindt dat hij zich in veel wedstrijden kranig heeft geweerd, maar de clubleiding vindt tegelijkertijd niet dat de verhoudingen in de kleedkamer op de kop kunnen worden gezet en dat er nu ineens met enorme bedragen kan worden gesmeten", vervolgt Elfrink. Met het langer vastleggen van Dams, die volgens Elfrink 'bijvoorbeeld tot 2027 of 2028' zou kunnen bijtekenen, zou PSV zich de komende jaren verzekerd weten van een talentvolle back, maar de clubwatcher stipt aan dat Dams in Jong PSV ook vaak als linker centrale verdediger heeft gespeeld. Met het naderende vertrek van Olivier Boscagli, die eveneens over een aflopend contract beschikt, kan Bosz ook op die positie wel een extra optie gebruiken.

