Bosz blikt terug op ‘raar’ moment bij PSV: ‘Eigenlijk schaamde ik me daar wel voor’

Peter Bosz zorgde eind november voor verbazing in de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Shakhtar Donetsk. Na een spectaculaire comeback maakte Ricardo Pepi in de vijfde minuut van de blessuretijd de winnende goal, maar Bosz bleef stoïcijns op de bank zitten. Daar schaamt hij zich inmiddels best wel voor.

In de vijfde speelronde van de Champions League speelde PSV thuis tegen Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, terwijl het er ook niet op leek dat het nog goed zou komen. Een rode kaart voor de bezoekers veranderde alles, waarna Malik Tillman zijn ploeg met treffers in minuut 87 en 90 op gelijke hoogte zette. Diep in blessuretijd tikte Pepi de winnende binnen, waarna bijna iedereen die PSV een warm hart toedraagt opsprong van vreugde. Alleen Bosz bleef kalm op de bank zitten, wat hem onder meer op kritiek van Danny Koevermans kwam te staan.

In gesprek met Voetbal International blikt Bosz terug op het moment. “Ik zat later naar die beelden van mezelf te kijken en dat zag er ook raar uit”, stelt de oefenmeester. “Eigenlijk schaamde me ik daar ook wel voor. De hele bank sprong op, rende rond en ik vertrok geen spier.” Waarom Bosz zich kalm hield, weet hij niet precies. Wel heeft hij enkele mogelijke verklaringen bedacht.

Bekenden op de bank bij Shakhtar

“De eerste was dat ik het gewoon niet kon geloven dat we nog van 0-2 naar 3-2 gingen”, licht hij toe. “En een tweede verklaring kan nog zijn dat ik de mensen op de andere bank goed ken.” Zo was Shakhtar-trainer Marino Pusic bij Vitesse Onder-19 trainer van zijn zoon Gino, terwijl Raimond van der Gouw drie jaar de keeperstrainer van Bosz is geweest in Arnhem. Verder zat ook Chris van der Weerden op de bank, die Bosz niet goed kent, maar wel jaren bij PSV heeft gezeten. “Zij zakten op dat moment in een ravijn en misschien was er bij mij iets onbewust van: ‘Ik ga dan niet als een idioot tekeer’. Maar ik weet oprecht niet wat ik deed.”

