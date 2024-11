Koevermans hekelt 'oorwurm' Bosz: 'Dan ga je toch helemaal door het geluid heen?'

Danny Koevermans heeft zijn onbegrip geuit over het feit dat Peter Bosz na winnende treffer van Ricardo Pepi tegen Shakthar Donetsk, waarmee de comeback van PSV compleet werd gemaakt, koeltjes op de bank bleef zitten. De voormalig spits snapt er niets van dat de oefenmeester van de Eindhovenaren ‘als een oorwurm’ bleef zitten.

PSV keek bij de rust aan tegen een 0-2 achterstand. In niets leek het erop dat de ploeg van Bosz nog een ommekeer teweeg zou brengen, maar een rode kaart van Pedrinho veranderde alles. In de absolute slotfase bracht Malik Tillman PSV in het Philips Stadion terug tot 2-2, waarna landgenoot Pepi er in de slotminuut van de blessuretijd 3-2 van maakte.

Waar iedereen in het stadion losging na de winnende treffer van de Amerikaan, daar was de reactie van Bosz nogal onderkoeld. “Dat hij dan op het laatst nog valt, dan vind wel dat je als een bezetene moet juichen. Dan gaat iedereen los en dan blijft de trainer daar zitten van alsof die een soort van, tsja.. doe even gewoon”, aldus Koevermans bij Voetbalpraat.

"Volgens mij zijn we allemaal gek op voetbal", vult Yordi Yamali aan. "Als dit scenario plaatsvindt, dan doet dat wat met je. Maar als je dan pontificaal blijft zitten, dan lijkt me dat om je onvrede uit te spreken over het geheel, als trainer, toch? Peter Bosz is niet blij met de 3-2 overwinning, waar wij beiden iets van vinden en ons ook niet kunnen voorstellen dat je zo in zo'n situatie doet."

Koevermans sluit stress uit

"Hoe kan dat?”, vraagt Koevermans zich af. Presentator Wouter Bouwman stelt dat het misschien met stress te maken kan hebben. “Nee joh, dat kan niet”, reageert Koevermans fel. “Je zit zo in de emotie van zo'n wedstrijd. Je komt terug van 0-2 naar 2-2 in de laatste paar minuten, dan ga je toch helemaal door het geluid heen als je de 3-2 maakt? En hij zit dan als een oorwurm, van: we hebben slecht gespeeld”, besluit Koevermans.

