Oekraïense media hebben ‘geen woorden’ voor ‘vloek van de laatste minuten’ in Eindhoven

Na de late comeback van PSV tegen Shakhtar Donetsk (3-2) in de Champions League overheerst teleurstelling in de Oekraïense media. De ploeg van Marino Pusic was namelijk zeker niet kansloos in Eindhoven en was erg dicht bij een resultaat.

Sport baalt van het feit dat Shakhtar uiteindelijk met lege handen staat na een sterke eerste helft tegen PSV. “De wedstrijd begon geweldig voor Shakhtar”, schrijft de krant, die de Oekraïners al snel op voorsprong zag komen. “De thuisploeg haastte zich om terug in de wedstrijd te komen, maar konden niets concreets doen.” In de tweede helft kreeg Shakhtar een rode kaart. “Het bleek het keerpunt in de wedstrijd te zijn. Uiteindelijk werd het feest in Eindhoven en hebben de ambities van Shakhtar een pijnlijke klap gekregen.”

“De gruwel van de laatste minuten”, omschrijft Fakty de slotfase in Eindhoven. “In de tweede helft ging de ploeg van Peter Bosz met behulp van wissels all-in, maar Shakhtar had een onberispelijke Riznyk, die vijftien schoten redde.” In de slotfase moest de doelman toch nog drie keer vissen. “Ongelooflijk. Tillman was hem te slim af met een spottende vrije trap en daarna maakte hij hem van streek met een afstandsschot. Pepi maakte vervolgens een einde aan de Eindhovense staatsgreep. Er zijn geen woorden voor, alleen uitdrukkingen…”

Champion spreekt van de ‘vloek van de laatste minuten’. De krant zag PSV de nodige druk zetten, maar Shakhtar wist toch twee keer te scoren. “PSV nam dichter bij het midden van de tweede helft het initiatief en in de 69ste minuut kreeg Pedro Enrique rood. De Nederlanders creëerden meteen meerdere kansen, maar Riznyk was deze te machtig. Pas in de 87ste minuut scoorde PSV, waarna Tillman drie minuten later voor de tweede keer scoorde. Op het laatste moment pakte Pepi de overwinning voor PSV.”

