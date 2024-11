Nederlandse pers staat versteld van PSV: ‘Ongekend, ongelooflijk, onvoorstelbaar’

PSV wist woensdagavond op bizarre wijze nog drie punten te pakken tegen Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren stonden in minuut 86 nog met 0-2 achter, maar konden dit in extremis nog ombuigen naar 3-2. De Nederlandse pers staat versteld van de tweede Nederlandse comeback in de Champions League op rij.

“Knotsgek”, kopt het Algemeen Dagblad op de voorpagina van de sportkatern. “PSV leek door het ijs te zakken tegen Shakhtar Donetsk. Slordig, rommelig, slap, onherkenbaar en vooral niet goed genoeg op internationaal niveau”, leest het over de eerste helft. Uiteindelijk wist PSV via een ‘totaal onverwachte wederopstanding’ alsnog de zege te pakken. “Niemand zag het wonder van Eindhoven aankomen. Een wonder dat werd verricht binnen acht minuten. Ongekend. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Maar het was wel een feit.”

In De Telegraaf wordt de vergelijking gemaakt met de wedstrijd van Feyenoord bij Manchester City (3-3) van een dag eerder. “Week van de comebacks!”, kopt de krant. “Nadat Feyenoord zich tot 3-3 terugvocht tegen Manchester City na een 3-0 achterstand, ging PSV in de laatste acht minuten erop en erover bij Shakhtar. Het was echt een overwinning die voor de poorten van de hel werd weggesleept.”

De Volkskrant zag PSV een heel zwakke eerste helft spelen. “Vrijblijvend, te makkelijk, zonder werkelijke bereidheid. Mannen met een fijn leven, kampioenen die hun werk meestal soepeltjes klaren, behalve als ze echt goede tegenstanders treffen”, luidt het oordeel. Na de rust kwamen de Eindhovenaren een stuk beter voor de dag. “Toen gingen ze opeens tempo maken en druk zetten zoals Peter Bosz dat graag ziet, toen volgde de ene wanhopige aanval op de andere. Doelpunten konden niet uitblijven. Shakhtar hield alleen nog tegen, PSV viel aan met zijn allen. Met drie goals en een ovatie tot gevolg.”

