Marino Pusic is ziedend na PSV - Shakhtar Donetsk en richt woede op één speler

Marino Pusic heeft na afloop van de ontmoeting tussen PSV en Shakhtar Donetsk geen goed woord over voor zijn eigen speler . De ploeg van Pusic stevende in Eindhoven heel lang af op een mooie zege, maar na gemene charge van Pedrinho op Johan Bakayoko en een meer dan terechte rode kaart kantelde de wedstrijd volledig.

PSV was op voorhand de grote favoriet voor het treffen met Shakhtar Donetsk, maar daar kwam in de eerste helft niets van terecht. De Eindhovenaren hadden weliswaar de bal en de beste kansen, maar de doelpunten vielen aan de andere kant. Met de invalbeurt van Ricardo Pepi probeerde Peter Bosz het duel meteen na de hervatting te doen kantelen, maar ook met de Amerikaan binnen de lijnen stevende PSV af op een grote teleurstelling.

Artikel gaat verder onder video

De rode kaart voor Pedrinho bracht daar echter verandering in. De linkervleugelverdediger ging lelijk door op de buitenkant van de enkel van Bakayoko en kreeg uiteindelijk een terechte directe rode kaart. In de slotfase ging het vervolgens helemaal mis voor Shakhtar Donetsk, dat de 0-2 voorsprong binnen een paar minuten volledig uit handen gaf. “Veel en eigenlijk niks”, zo reageert Pusic na afloop voor de camera van Ziggo Sport op de vraag wat er in het slot precies allemaal misging. “Je speelt met een man minder. Op dat moment weet je dat zij gaan stormen en veel ballen gaan inbrengen. Dan moet je gewoon overleven.”

LEES OOK: Peter Bosz noemt speler die al meteen bij de aftrap faalt tegen Shakhtar

Volgens Pusic riep Shakhtar het onheil zelf over zich af door een overtreding weg te geven op zo'n twee meter van het eigen strafschopgebied, al betwijfelt de coach ten zeerste of het wel echt een overtreding was. “Maar oké, de scheidsrechter geeft ‘m wel. En dan krijg je een goal tegen uit een dode hoek, die mag eigenlijk niet vallen. Dan geef je energie aan zowel het publiek als de tegenstander en dan ruiken en voelen ze dat ze nog terug kunnen komen. Dat vond ik wel een killing moment.” Malik Tillman verraste de Shakhtar-defensie met een bekeken bal in de korte hoek.

Een ander killing moment was dus de rode kaart voor Pedrinho. Pusic heeft geen goed woord over voor zijn verdediger. “Voor mij een zwaar domme rode kaart. Boos is zacht uitgedrukt kan ik je bij deze vertellen, want op dat moment moet je wel weten waar je mee bezig bent. Je controleert de wedstrijd, vind ik. We spelen gewoon een hartstikke goede wedstrijd en dan had ik het nog wel willen zien als het elf tegen elf was gebleven. Maar goed, dat is ook onderdeel van het voetbal”, aldus de voormalig assistent van Arne Slot bij Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse kranten schrijven allemaal hetzelfde over Bosz na overtuigende zege van PSV

De Nederlandse pers reageert op de overwinning van PSV op FC Groningen.