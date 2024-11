Peter Bosz noemt speler die al meteen bij de aftrap faalt tegen Shakhtar

Peter Bosz houdt gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. De trainer van PSV is uiteraard blij met de 3-2 overwinning, maar vindt het spel in grote delen van de wedstrijd ondermaats. Al vanaf de aftrap zat PSV niet goed in de wedstrijd, geeft hij toe voor de camera van Ziggo Sport.

Bosz krijgt na afloop de vraag hoe de comeback mogelijk was. “Doordat zij een rode kaart krijgen. Als ik heel eerlijk ben denk ik dat we niet hadden gewonnen als we tegen elf man moesten blijven spelen.”

Opvallend was dat Bosz na de 3-2 kalm op zijn stoel bleef zitten, terwijl zijn assistenten dolblij waren. De verslaggever van Ziggo Sport vraagt aan of zijn reactie simpelweg kwam door ongeloof. “Ja, dat is het eigenlijk wel meer. Vooral dat je die wedstrijd nog wint. Dat je eerst de 2-2 maakt, daar ben je eigenlijk al heel tevreden mee. Dat je dan nog wint, is bizar.”

'Karsdorp in de fout bij de aftrap'

Bosz erkent dat PSV ‘in alle opzichten dramatisch aan de wedstrijd begon’. Dat begon al bij de aftrap, toen Shakhtar meteen de aanval zocht en er een voorzet volgde van Kevin, die Rick Karsdorp aan de zijlijn passeerde. De voorzet werd weliswaar vrij simpel weggewerkt door Mauro Júnior, maar Bosz vond de opening exemplarisch.

“Ik dacht al te zien dat ze de aftrap naar de linkerkant zouden spelen. We missen de bal volledig. Rick werd simpel uitgespeeld, er volgde meteen een gevaarlijke voorzet. Dat was hoe we aan de wedstrijd begonnen”, antwoordt Bosz. “Ik vond het heel matig. Ook verdedigend, het doordekken, de ruimtes die we weggaven… Ze konden constant op de counter spelen. Desondanks kregen we in de eerste helft wel wat mogelijkheden.”

Bosz neemt zichzelf slechte start kwalijk

Volgens Bosz was de tweede helft beter van Eindhovense zijde. “Ik vond dat we toen feller waren, meer duels wonnen, agressiever speelden en ook beter voetbalden. De goal bleef alleen lange tijd uit. Dan weet je dat het moeilijk wordt, tot die rode kaart.”

Bosz trekt zich de slechte start van PSV persoonlijk aan. “Ik ben teleurgesteld dat ik mijn ploeg niet scherp genoeg kreeg om goed aan die wedstrijd te beginnen. Dat hebben we de afgelopen drie wedstrijden wel gedaan, maar nu niet. Dat zoek ik eerst bij mezelf. Wat heb ik niet goed gedaan?”

