Noa Vahle voorspelt mooie toekomst voor 'rustige, verlegen en bescheiden' speler van PSV

heeft woensdagavond veel indruk gemaakt bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. De Amerikaan stond met twee doelpunten aan de basis van de gedenkwaardige comeback (van 0-2 naar 3-2 binnen een paar minuten). Noa Vahle denkt dat de middenvelder het in zich heeft om een ‘parel’ te worden.

Tillman is dit seizoen een vaste klant in de basiself van Peter Bosz, maar was een paar weken geleden nog het mikpunt van kritiek nadat hij in de topper tegen Ajax enorm in de fout was gegaan. Hij leidde met balverlies vlak voor de eigen zestien de winnende treffer van Mika Godts in. Tillman heeft zich echter uitstekend herpakt na die fout. Hij nam zijn ploeg een paar dagen later na het bezoek aan Ajax al bij de hand in de thuiswedstrijd tegen Girona en had met een goal en twee assists een behoorlijk aandeel in de 4-0 overwinning.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder zit er lekker in dit seizoen en bewees dat ook woensdagavond in de knotsgekke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. PSV stevende heel lang af op een 0-2 nederlaag, maar na de rode kaart voor Pedrinho kantelde de wedstrijd. De Eindhovenaren gingen met man en macht op jacht naar de aansluitingstreffer en vonden die via Tillman. De Amerikaan schoot zijn ploeg niet veel later schitterend op gelijke hoogte, waarna Ricardo Pepi er diep in de blessuretijd ook nog 3-2 van maakte. Tillman werd verkozen tot Man of the Match en stond na afloop Ziggo Sport te woord.

LEES OOK: Heel voetbalminnend Nederland heeft het over Albert Mantingh na PSV - Shakhtar

“Wat zo opvalt aan Malik Tillman is dat hij in interviews zo rustig is en een beetje verlegen, maar dat zie je natuurlijk totaal niet terug in het veld”, zo zegt Vahle na het interview van Tillman met haar werkgever. Theo Janssen kan dat wel waarderen. “Hij is heel bescheiden, dat is het vooral. Ik vind het ook wel leuk. Iedereen is anders voor een camera. Til is heel uitgesproken en geeft zijn mening en Tillman is wat relaxter. Hij zegt wel wat hij ziet en wat hij vindt, maar op een heel bescheiden manier. Ik vind dat wel mooi.”

Vahle voorspelt mooie toekomst voor Tillman

Tillman is in ieder geval ook dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. De Eindhovenaren huurden hem vorig seizoen van Bayern München, maar haalden hem afgelopen zomer definitief naar Noord-Brabant. “Deze jongen is 22. Hij is natuurlijk deze zomer door PSV overgenomen voor een flink bedrag, twaalf miljoen. Maar als hij zo door blijft gaan wordt het echt een parel”, zo is Vahle lyrisch over het goudhaantje van PSV. Boudewijn Zenden zag vorig seizoen al de potentie bij Tillman. “Hij heeft vorig seizoen ook al laten zien dat hij belangrijk kan zijn voor het team. Dat zit ‘m natuurlijk in meerdere dingen. Maar wat mij vorig seizoen ook al opviel is natuurlijk zijn techniek en zijn manier van spelen, maar hij heeft ook een enorme drang en werklust”, aldus de voormalig Oranje-international.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Malik Tillman: 'Dit is de beste goal die ik tot dusver heb gescoord.' 🙌#ZiggoSport #UCL #PSVSHA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse kranten schrijven allemaal hetzelfde over Bosz na overtuigende zege van PSV

De Nederlandse pers reageert op de overwinning van PSV op FC Groningen.