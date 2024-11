Peter Bosz: ‘Deze voetbalavond staat niet hoog op mijn lijstje’

Peter Bosz is woensdagavond allerminst tevreden na de comeback van PSV tegen Shakhtar Donetsk (3-2). Hoewel de oefenmeester blij is met de drie punten, zit het hem dwars dat de Eindhovenaren erg zwak aan het duel zijn begonnen.

Nadat Feyenoord dinsdagavond in de slotfase van een 3-0 achterstand was teruggekomen tot 3-3 tegen Manchester City, wist PSV dat trucje een dag later ook voor elkaar te krijgen. De Eindhovenaren keken lang tegen een 2-0 achterstand aan, maar wisten dit vanaf minuut 87 nog om te draaien naar een 3-2 overwinning. Na afloop is Bosz blij met de punten, maar niet met het vertoonde spel.

“Deze voetbalavond staat niet hoog op mijn lijstje”, begint Bosz op de persconferentie, geciteerd door ESPN. “Zo goed vond ik het niet. De ontlading is waanzinnig, die komt bij Sevilla in de buurt”, doelt de oefenmeester op de Champions League-wedstrijd van vorig jaar, toen PSV op bezoek bij Sevilla wist te winnen na een achterstand van 2-0. “Maar een voetbalavond draait niet alleen om het resultaat of het einde. We begonnen gewoon slecht aan de wedstrijd, eigenlijk vanaf de aftrap.”

Slecht begin hele wedstrijd voelbaar

Dat slechte begin zag de trainer vervolgens bijna de gehele wedstrijd terug. “We verdedigden slecht, dekten slecht door en haalden de counters er niet uit”, somt Bosz op. “We hadden net niet de agressie die je nodig hebt om dit soort Champions League-wedstrijden te spelen. Het is een goede ploeg, die jongens zijn geen koekenbakkers.”

