PSV bereikt akkoord en betaalt drie miljoen euro voor opvolger Lozano

PSV heeft met New England Revolution akkoord over de komst van . Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandagavond. De Eindhovenaren moeten nog wel een persoonlijk akkoord met de negentienjarige aanvaller zien te bereiken.

Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV er 'op hoofdlijnen' uit met New England Revolution. De Eindhovenaren betalen een bedrag van ongeveer drie miljoen euro voor de opvolger van Hirving Lozano. Dat bedrag kan eventueel nog wat oplopen als de aanvaller uit Bosnië Herzegovina slaagt in Europa: "Dat is minder dan eerder aangenomen", schrijft Elfrink over de eventuele bonussen.

De linksbenige Bajraktarevic wordt door PSV gehaald als versterking voor de A-selectie en niet voor Jong PSV. De Eindhovenaren zien in hem een talentvolle aanvaller die Lozano kan opvolgen. De Mexicaan maakte zondag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord zijn laatste minuten in het shirt van PSV. Bajraktarevic moet ervoor zorgen dat PSV, ook in de voorhoede, een brede selectie blijft houden.

Eerst zal er nog wel een persoonlijk akkoord met de negentienjarige buitenspeler moeten worden bereikt. Als dat gebeurt is de bedoeling dat de Bosniër de Eindhovenaren in het begin van 2025 komt versterken. Het is de eerste wintertransfer voor technisch directeur Earnest Stewart van PSV.

