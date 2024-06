‘PSV-aanvaller toch op weg naar de uitgang, speler bijna akkoord met nieuwe club’

is op weg naar de MLS, zo meldt ESPN. Het is de bedoeling dat de Mexicaanse aanvaller per 1 januari de Eindhovense landskampioen gaat inruilen voor het nieuw opgerichte San Diego FC. Lozano gaf eerder te kennen niet bezig te zijn met een transfer naar het buitenland, maar zou toch dicht bij een akkoord met de Amerikaanse club zijn.

San Diego FC speelt volgend jaar in de MLS en Lozano wordt voor de Californische club de eerste ‘Designated Player’. De club die pas een jaar oud is, is hyperambitieus en sprak recentelijk ook al met Kevin de Bruyne, die er ook wel oren naar zou hebben om te spelen in San Diego.

Lozano keerde afgelopen zomer na vier seizoen bij Napoli terug bij ESPN, maar een al te groot succes werd dat niet. De zeventigvoudig international van Mexico speelde 24 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij zesmaal wist te scoren en drie assists gaf. De laatste weken deden er al geruchten de rondte over een vertrek van de 28-jarige Lozano, die hij eerder ontkrachtte.

Het nieuws over Hirving Lozano is ineens weer nieuws: zoals bekend is het de bedoeling dat hij PSV komende winter verlaat en verruilt voor de nieuwe MLS-club San Diego. Was mede via @tombogert al weken geleden bekend geworden. Lozano kostte PSV salaris en amper transferkosten. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 3, 2024

