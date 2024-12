Noa Lang verrast door lamlendig Feyenoord: 'Helaas pindakaas voor veel mensen'

was verrast door het gemak waarmee PSV voetbalde in de eerste helft tegen Feyenoord. De Eindhovenaren hadden de eerste helft niets te duchten van de Rotterdammers, die pas na de pauze tot leven kwamen. Uiteindelijk won PSV de wedstrijd met 3-0.

“We moesten wel even diep gaan”, erkent Lang in gesprek met ESPN. Daarmee doelt hij niet alleen op de wedstrijd, maar ook in bredere zin op het slot van 2025. “Iedereen was ook best wel vermoeid, dat merkte je de afgelopen twee weken ook. Lekker om het jaar zo af te sluiten.”

“Het ging best wel makkelijk in de eerste helft”, merkt hij op. “Ik denk dat ze weinig te vertellen hadden en dat we vanaf minuut één lieten zien dat we de baas zijn hier. Het was eigenlijk niet zo moeilijk, daar verbaasde ik me wel over. De tweede helft was iets lastiger, we hadden een lastige vijftien minuten waarin ze een bal op.”

Lang verklaart nederlaag in Heerenveen

De wedstrijd is ook een bewijs van de onvoorspelbaarheid van het voetbal. Vorige week verloor PSV nog met 1-0 van sc Heerenveen. Hoe is dat te verklaren? “Weet je wat het is? We zijn ook mensen. Ik denk dat we al anderhalf jaar lang bijna iedereen in Nederland ondersteboven spelen. Natuurlijk speelden we heel slecht tegen Heerenveen, maar dat kan een keer gebeuren.”

Lang denkt dat vermoeidheid wellicht ook een rol speelde. “We hebben die week veel moeten reizen. Het kwam er gewoon niet uit die dag, maar vandaag zie je dat we niet in de war raakten. Mensen hoopten van wel, maar helaas pindakaas.”

