Noa Lang: 'Feyenoord toont iedere keer deze video, kan dat nu stoppen?'

De doelpuntviering van Noa Lang bij PSV – Feyenoord was inderdaad een verwijzing naar de wijze waarop Cyriel Dessers feestvierde in het Philips Stadion in 2021. Die mogelijkheid werd zondag al geopperd door de analisten van ESPN.

“Ik vond het gewoon grappig. Ik zie al de hele week een filmpje van Feyenoord, dat ze zo juichten toen ze hier een keer hadden gescoord toen ze wonnen”, vertelt Lang na de 3-0 zege. “Ik hoop dat dat nu een keertje klaar is. Elke keer dat we tegen Feyenoord spelen zie ik dit filmpje. Ik ben iemand die een beetje houdt van plagen.”

Lang opende de score zondagmiddag met een schot in de rechterhoek. Daarna trok hij de cornervlag uit de houder en poseerde hij ermee. Het publiek genoot ervan, maar toen Dessers op 20 september 2021 hetzelfde deed in het Philips Stadion, reageerden PSV-fans gefrustreerd. Dessers maakte in de blessuretijd van die wedstrijd de 0-4.

De maker van de 1-0 was ook blij met de assist van Ivan Perisic. “Hij gaf ‘m precies goed. Ik zag hem al. Ik kan heel blind naar de tweede paal lopen, maar ik maak denk ik een goede loopactie naar de eerste paal. Het net vliegt eruit, haha. Het schot was heel zuiver”, aldus de aanvaller, die nu vakantie mag vieren. “Ik ga genieten van m’n welverdiende rust met m’n gezin. Even relaxen.”

Noa Lang kopieert juichen Cyriel Dessers bij 1-0 PSV:



"Ik houd een beetje van plagen" 🤭 — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2024

