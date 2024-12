Noa Lang doet plotseling iets zeer opvallends: 'Dit neigt naar narcisme'

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende is zeer kritisch op de manier van juichen van PSV-aanvaller . Van der Ende vindt dat de linksbuiten van PSV 'niet zo gek moet doen', aangezien zijn gedrag 'narcistische' vormen begint aan te nemen.

In het Algemeen Dagblad reageert oud-scheidsrechter Van der Ende op de manier van juichen van Lang. De linksbuiten van PSV scoorde zondag de openingstreffer tegen Feyenoord, waarna hij de cornervlag oppakte en daarmee juichen. Daarmee imiteerde Lang voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers, die hetzelfde deed in het Philips Stadion, maar dan in het shirt van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang kan het niet laten en plaagt Feyenoorders op Instagram

Van der Ende is niet te spreken over de actie van Lang: "Het zal een hartstikke leuke foto zijn voor zijn plakboek, alleen zou ik er als trainer niet zo blij mee zijn, een jongen in mijn elftal die een soort kruising is tussen Koning Arthur met zijn magische zwaard en Rémi uit 'Alleen op de Wereld'. Langs gedrag neigt naar narcisme", vindt Van der Ende: "Prima dat Gözübüyük hem geen gele kaart heeft gegeven, het is tamelijk onschuldig allemaal."

LEES OOK: Hélène Hendriks begint Rondo op vreemde wijze, Marco van Basten is vol verbazing

Zelf was Van der Ende direct met een duidelijke boodschap op de linksbuiten van PSV afgestapt: "Als ik nog had gefloten, was ik zeker even op Lang afgestapt, wanneer hij daar met die vlag in zijn handen had gestaan", aldus Van der Ende. "Had ik gezegd, wat veel ploeggenoten onherroepelijk zullen denken: hé jochie, doe eens niet zo gek joh."