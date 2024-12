Verwijst Noa Lang tijdens PSV - Feyenoord naar pijnlijk moment van 19 september 2021?

De wijze waarop zijn doelpunt vierde in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord, was in de pauze onderwerp van gesprek bij ESPN. Presentator Jan Joost van Gangelen en analist Mario Been dachten terug aan een doelpuntviering van in een eerdere editie van PSV – Feyenoord.

Lang opende de score zondagmiddag met een schot in de rechterhoek. Daarna trok hij de cornervlag uit de houder en poseerde hij ermee. Het publiek genoot ervan, maar toen Dessers op 19 september 2021 hetzelfde deed in het Philips Stadion, reageerden PSV-fans gefrustreerd. Dessers maakte in de blessuretijd van die wedstrijd de 0-4.

Artikel gaat verder onder video

Van Gangelen zegt te vermoeden dat Lang bewust die viering nadeed. Marciano Vink denkt van niet: “Ik denk dat hij dingen intuïtief doet. Hij zal het ooit een keer gezien hebben.” Overigens handelt Lang na doelpunten zeker niet altijd ‘intuïtief’. Integendeel: hij gebruikt doelpuntvieringen om zijn muziek te promoten.

Volg de topper tussen PSV en Feyenoord in ons liveverslag!

LEES OOK: Sterkhouder van Feyenoord is geschorst in eerste topper van 2025

© ESPN

Toeval? Laden... 26.6% Dat denk ik wel 73.4% Dat denk ik niet 64 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Forse kritiek op Justin Bijlow tijdens wedstrijd tussen PSV en Feyenoord

Justin Bijlow ontving de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord.