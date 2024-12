Noa Lang kan het niet laten en plaagt Feyenoorders op Instagram

PSV-aanvaller komt enkele uren na de 3-0 zege op Feyenoord op Instagram met een plaagstootje richting de Rotterdammers. De aanvaller opende in het Philips Stadion hoogstpersoonlijk de score en was in de tweede helft verantwoordelijk voor de assist bij de 3-0 van ploeggenoot Malik Tillman.

Lang vierde zijn treffer al door de cornervlag omhoog te steken, waarop velen al speculeerden dat hij daarmee verwees naar hetzelfde gebaar dat toenmalig Feyenoorder Cyriel Dessers drie jaar geleden na het maken van de 0-4 in Eindhoven maakte. Na afloop bevestigde Lang die vermoedens: "Ik vond het gewoon grappig. Ik zie al de hele week een filmpje van Feyenoord, dat ze zo juichten toen ze hier een keer hadden gescoord toen ze wonnen. Ik hoop dat dat nu een keertje klaar is. Elke keer dat we tegen Feyenoord spelen zie ik dit filmpje. Ik ben iemand die een beetje houdt van plagen", klonk het voor de camera's van ESPN.

Noa Lang schiet het net kapot tijdens PSV - Feyenoord

Dat laatste statement onderstreept Lang nog maar eens op zijn Instagram. In zijn Stories plaatst de Oranje-international een foto van hemzelf met de cornervlag. De begeleidende muziek? I Will Survive van de Hermes House Band. Inderdaad: de vaste goal tune die in De Kuip wordt gedraaid als Feyenoord scoort.

Plaagstootjes van Lang aan het adres van Feyenoord zijn niet nieuw. Zo reageerde de vleugelspeler, die nog in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club speelde, op datzelfde sociale medium van zich horen toen Sparta Rotterdam zijn voormalige PSV-ploeggenoot Patrick van Aanholt in november presenteerde. "Mijn jongen bij de club van Rotterdam", reageerde Lang onder het bericht van de Eredivisionist, om af te sluiten met een emoji van een poppetje met twee hartjesogen.

