Bosz ergert zich mateloos aan ESPN-analist: ‘Alsjeblieft, verschrikkelijk…’

Peter Bosz is niet bepaald een fan van Kenneth Perez. De analist van ESPN had in maart van dit jaar flinke kritiek op de trainer van PSV nadat hij zich hard opstelde naar zijn spelersgroep na de nederlaag op bezoek bij NEC (3-1) afgelopen seizoen.

PSV was afgelopen seizoen lange tijd ongeslagen in de Eredivisie, maar op 30 maart ging het op bezoek bij NEC dan toch mis voor de ploeg van Bosz. Daar was de oefenmeester zeer ongelukkig mee. Na afloop betichtte de trainer zijn elftal ervan met een ‘hautaine’ en ‘arrogante’ houding op het veld te hebben gegaan. Volgens Perez was er bij Bosz sprake van ‘een act’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV bereikt akkoord en betaalt drie miljoen euro voor opvolger Lozano

Na afloop van de nederlagen tegen Stade Brest en sc Heerenveen was Bosz weer zeer kritisch op zijn eigen ploeg. In gesprek met Voetbal International wordt de trainer daarom gevraagd naar zijn mening over de opmerking van Perez eerder dit jaar. “Perez, alsjeblieft… Verschrikkelijk…”, luidt het duidelijke oordeel over de analist. “Ik kan er niet tegen als zo'n man zegt dat ik daar toneel speel, terwijl ik gewoon mijn mening geef. Ik word ernaar gevraagd, toch? En als ik iets zeg, hoef je het er niet mee eens te zijn, maar ik zal nooit liegen of een toneelstuk opvoeren.”

LEES OOK: Noa Lang doet plotseling iets zeer opvallends: 'Dit neigt naar narcisme'

Bosz wil eerlijk zijn naar spelers

Wat dat betreft heeft Bosz geleerd van zijn loopbaan als speler. “Toen heb ik coaches meegemaakt die naar mij toe niet eerlijk waren en daar heb ik me altijd aan gestoord”, legt hij uit. Als hij voor de groep staat, pakt Bosz het daarom anders aan. “Ik heb als trainer grote meningsverschillen met spelers gehad, ook bij PSV. Maar dan ga ik ervan uit dat als spelers de kamer uitlopen, ook al vinden ze mijn argumenten belachelijk, dat ze weten dat ik eerlijk ben.”

Vind jij dat Peter Bosz te kritisch is op zijn spelers na een nederlaag? Laden... 4.3% Ja, hij moet milder zijn 72.8% Nee, hij heeft gelijk 22.8% Soms, hangt van de situatie af 460 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang verrast door lamlendig Feyenoord: 'Helaas pindakaas voor veel mensen'

Noa Lang was verrast door het gemak waarmee PSV voetbalde in de eerste helft tegen Feyenoord.