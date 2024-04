Kenneth Perez is het absoluut niet eens met Peter Bosz na nederlaag in Nijmegen: 'Onzin, het is een act van hem'

Kenneth Perez is het absoluut niet eens met de uitspraken van Peter Bosz na de wedstrijd NEC – PSV, die de Eindhovenaren met 3-1 verloren. De coach van PSV was na de wedstrijd absoluut niet tevreden over het gedrag wat zijn ploeg vertoonde. Hij vond het bij vlagen ‘hautain en arrogant’. Perez kraakt Bosz in Dit was het Weekend.

“Het leek gewoon alsof hij dat daar per se wilde zeggen om gewoon de ploeg wakker te maken. Ik heb ook het gevoel dat de spelers het daar helemaal niet mee eens waren”, opent Perez aan de talkshowtafel van ESPN. “Schouten zag ik op de persconferentie van: ‘Onzin, daar ben ik het niet mee eens.’”

Johan Bakayoko schoot PSV in de eerste helft al op voorsprong, maar de rest van de wedstrijd verliep niet zoals PSV had gewild. In een bomvolle Goffert moest PSV-keeper Walter Benítez drie keer vissen. Captain Luuk de Jong had nog de kans om PSV, via een penalty, terug te schieten in de wedstrijd, maar Jasper Cillessen pakte zijn penalty. Perez vond de spelers helemaal niet arrogant.

“Ik heb niet kunnen ontdekken dat ze niet met hun man meeliepen, of dat ze niet allemaal terugschakelden. Ik zie helemaal niks arrogants of hautains aan PSV. Ik was er juist van onder de indruk dat Lozano elke keer wel gewoon zijn loopjes deed. Ik was het echt helemaal niet met hem eens, en volgens mij zijn spelers ook niet. Ik vind het een beetje een act (van Bosz, red.).”