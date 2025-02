Hlynsson legt uit waarom hij Sparta boven FC Twente verkiest: 'Dat heeft een bepalende rol gepeeld'

legt in zijn eerste interview als speler van Sparta Rotterdam uit waarom hij een tijdelijke overstap naar Het Kasteel verkiest boven de interesse van FC Twente. De aanwezigheid van trainer Maurice Steijn, die hij vorig seizoen korte tijd meemaakte bij Ajax, blijkt de doorslag te hebben gegeven.

Steijn maakte in de zomer van 2023 de overstap van Sparta naar Ajax en gunde Hlynsson drie keer speelminuten in de hoofdmacht. In het uitduel bij FC Utrecht op 22 oktober, waarin de IJslander in de basis mocht beginnen, betaalde hij het vertrouwen van Steijn terug met twee doelpunten. Dat bleek niet voldoende voor de winst, want Ajax verloor met 4-3 in de Domstad. Voor Steijn zou het gelijk zijn laatste duel op de bank betekenen: een dag later werd de oefenmeester op straat gezet.

Hlynsson was 'gelijk enthousiast' na appje van Maurice Steijn

Onder Francesco Farioli kwam Hlynsson dit seizoen negen keer in actie, maar had de talentvolle middenvelder geen zicht op een basisplaats. Een verhuur binnen de Eredivisie zou uitkomst moeten brengen. Ondanks de interesse van onder meer het veel hoger geklasseerde FC Twente werd het uiteindelijk een tijdelijke hereniging met Steijn: "De coach heeft mij vorige week een appje gestuurd, ik was gelijk enthousiast", zegt Hlynsson in gesprek met het clubkanaal van Sparta. "Ja, de trainer heeft zeker een hele bepalende rol gespeeld bij deze transfer. Ik heb hem niet veel gesproken sinds zijn vertrek bij Ajax, maar nu wilde hij dat ik kwam. Na dat appje heeft hij mij gebeld en hebben we een goed gesprek gehad."

Sparta bivakkeert momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie. De Rotterdamse club bezet daarmee de positie die aan het eind van de rit play-offs om degradatie te voorkomen zou betekenen. "Ik denk dat ik Sparta kan helpen om uit de degradatiezone te komen", zegt Hlynsson. "En ik wil gewoon lekker voetballen." Komende zondag kan hij dat voor het eerst laten zien, als FC Groningen op bezoek komt op Het Kasteel. De Noorderlingen staan op het moment veertiende, met vier punten meer dan Sparta.

