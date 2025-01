Interviewer tovert enorme lach op gezicht van Maurice Steijn: 'Mooi om te horen, dat is lang geleden'

Maurice Steijn stond na afloop van de wedstrijd AZ - Sparta (2-1) interviewers met een grote glimlach te woord. De Rotterdammers leken een onverwachtse overwinning op AZ in de laatste minuten uit handen te geven, maar Arno Verschueren tekende alsnog voor de winnende treffer.

Shunsuke Mito zorgde er in de 72e minuut voor dat Sparta in Alkmaar op voorsprong kwam. Goudhaantje Mexx Meerdink leek zijn eigen ploeg met een fijne volley in de 93e minuut nog een punt te bezorgen, maar daar stak Verschueren een stokje voor. De middenvelder leek in de 95e minuut alle frustratie van zich af te schieten en kogelde raak via de lat: 1-2.

Trainer Steijn werd gelijk na het doelpunt in beeld gebracht. De oefenmeester ging flink los aan de zijlijn, en dat is ook niet gek: Sparta had onder zijn leiding nog geen overwinning geboekt. Hoe Steijn het doelpunt vierde, is ook hieronder via de tweet van ESPN te zien.

"Hij kwam van diep ja", lacht de vader van Sem. "Maar toen ging ook gelijk de knop om, want ik moest die twee grote gasten brengen (Teo Quintero en Rick Meissen, red.) voor als ze (AZ, red.) nog meer ballen gaan pompen." Sinclair Bischop vond die wissels wel heel defensief, maar daar heeft de trainer maling aan. "Ja, maar dat mag wel in de 95e minuut hè, haha? Het zal me niet nog een keer gebeuren." Wanneer Bischop vervolgens de 'magische' woorden 'Gefeliciteerd met de overwinning' uitspreekt, bloeit Steijn helemaal op. "Mooi om te horen, dat is lang geleden", zegt de trainer met een enorme lach op zijn gezicht.

