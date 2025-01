Beleid Alex Kroes levert verbaasde gezichten op: 'Als ik Ajax was, zou ik me ook voor hem melden'

Cedric Hatenboer staat in de belangstelling van onder andere Feyenoord, PSV en FC Twente, maar de naam van Ajax wordt niet genoemd. Ruben den Uil, de coach van het negentienjarige talent bij Excelsior, is daar verbaasd over. Hij raadt Alex Kroes aan alsnog contact op te nemen.

Hatenboer speelde in de jeugdopleiding van Sparta, Ajax en Feyenoord, maar maakte in 2022 de overstap naar Excelsior. Daar is de verdedigende middenvelder snel uitgegroeid tot een onmisbare pion. Hatenboer maakt zoveel indruk, dat hij de Kralingers deze winter nog zou kunnen verlaten. Ook vanuit het buitenland is er interesse.

PSV zou het talent graag snel een handtekening zien zetten onder een contract. Daarom maken ze haast. Zelf zou Hatenboer echter de voorkeur geven aan een terugkeer naar Feyenoord. Zondag reageerde hij zelf ook op de geruchten. Zijn trainer bij Excelsior, Den Uil, hoopt logischerwijs dat de jongeling nog langer bij Excelsior blijft. "Ik hoop dat hij het seizoen bij ons afmaakt."

Toch lijkt die kans steeds kleiner te worden. Welke club uiteindelijk de nieuwe werkgever van Hatenboer wordt, is nu nog onduidelijk, maar geïnteresseerden zullen er snel bij moeten zijn. En daar hoort Ajax op dit moment niet bij. "Ik denk dat deze jongen enorm veel potentie heeft", stelt Den Uil. "Met de bijzondere kwaliteiten die hij etaleert bij ons, denk ik dat hij voor elke club een aanwinst is. Ik kan me heel goed voorstellen dat die clubs (die hierboven genoemd zijn, red.) zich melden. Als ik Ajax was, zou ik me ook melden."

Ruben den Uil vindt Cedric Hatenboer voor elke topclub een aanwinst 💪



"Als ik Ajax was, zou ik mij ook melden." 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2025

