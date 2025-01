PSV- en Feyenoord-target Hatenboer komt met reactie op transfergeruchten

Excelsior-middenvelder Cedric Hatenboer mag zich verheugen op de belangstelling van onder meer PSV en Feyenoord. In gesprek met ESPN reageert de negentienjarige middenvelder op de transfergeruchten rondom zijn persoon.

Hatenboer speelde in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Ajax én Feyenoord, maar komt sinds de zomer van 2022 uit voor Excelsior. Namens de Kralingers kwam de verdedigende middenvelder de eerste seizoenshelft zestien keer in actie, waarin hij eenmaal trefzeker was. Het contract van Hatenboer loopt na dit seizoen nog één jaar door, maar Excelsior dreigt de jonge uitblinker deze winter al te gaan verliezen.

De goede prestaties van Hatenboer hebben hem onder meer op de radar gebracht bij Feyenoord, PSV, Anderlecht en FC Twente. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop weet te melden dat er ook vanuit Italië interesse is voor de talentvolle middenvelder. Het is vooralsnog niet bekend om welke clubs dit gaat. " "Er is erg veel interesse", geeft Hatenboer toe na de 1-0 zege op ADO Den Haag. "Maar mijn focus ligt bij Excelsior."

Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wisten eerder deze zondag te melden dat PSV wil doorpakken inzake Hatenboer. De Eindhovenaren hopen Feyenoord en Anderlecht - laatstgenoemde bracht zelfs al een bod uit op de jonge middenvelder - af te troeven. FC Twente heeft de controlerende middenvelder ook op het verlanglijstje staan. "Een voorkeur? Dat weet ik niet", antwoordt de pas 19-jarige Hatenboer. "Dat gaat uiteindelijk tijd uitwijzen. Het liefst in Nederland, dat wel."

Hatenboer kan stap hogerop aan

Hatenboer zelf is duidelijk over een eventuele stap hogerop. “Ik denk dat ik een stap wel aan zou kunnen", vertelt Hatenboer, die daarna de vraag krijgt of hij wel 'nee' kan zeggen tegen zulke grote clubs. "Ik denk dat ik erg blij ben met de interesse. Ik heb erg veel laten zien de afgelopen zes maanden. Erg veel stappen gezet, daar ben ik erg blij mee."

