Strijd om Excelsior-speler barst los: geïnteresseerd PSV wil snel doorpakken

PSV is serieus geïnteresseerd in Excelsior-middenvelder Cedric Hatenboer, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hadden de negentienjarige middenvelder al op de korrel, die recent indruk wist te maken in het onderlinge bekerduel. PSV is voornemens om Hatenboer in te lijven, waarna hij het seizoen af kan maken bij Excelsior.

Hatenboer speelde in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Ajax én Feyenoord, maar komt sinds de zomer van 2022 uit voor Excelsior. Namens de Kralingers kwam de verdedigende middenvelder de eerste seizoenshelft zestien keer in actie, waarin hij eenmaal trefzeker was. Het contract van Hatenboer loopt na dit seizoen nog één jaar door, maar Excelsior dreigt de jonge uitblinker deze winter al te gaan verliezen.

Er is wel flink wat concurrentie voor de middenvelder, die naar verluidt tussen de twee en drie miljoen euro moet kosten. Het Belgische Anderlecht heeft al een bod uitgebracht op de 1.84 meter lange Hatenboer, terwijl ook Feyenoord en FC Twente interesse hebben in het talent. Bij laatstgenoemde is de defensieve middenvelder in beeld als opvolger van de naar Ajax vertrokken Youri Regeer. Zelf heeft Hatenboer overigens een voorkeur voor een overstap naar Feyenoord.

Volgens Elfrink wordt Hatenboer gezien als een speler die nog flink kan doorgroeien. Wel heeft PSV met Tygo Land nog een speler onder contract staan die op zijn positie speelt en ook wordt gezien als groot talent. De eveneens negentienjarige Land, die ook als '8' uit de voeten kan, tekende vorig jaar zomer een contract tot medio 2029 in Eindhoven.

