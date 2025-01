Hans Kraay junior verbiedt Luuk de Jong één woord te gebruiken in interview

PSV boekte zaterdagavond in eigen huis een zwaarbevochten overwinning op NAC Breda (3-2). vindt het na afloop lastig om te verklaren waarom het spel van de Eindhovenaren niet overhield, vier dagen na het Champions League-succes bij Rode Ster Belgrado (2-3 zege).

PSV speelde zaterdagavond een matige wedstrijd en kwam na een klein halfuur verrassend op achterstand door een doelpunt van Leo Sauer. Het team van trainer Peter Bosz stelde nog voor rust orde op zaken door een dubbelslag van Guus Til, maar had vervolgens in de tweede helft moeite om verder afstand te nemen van NAC. De bevrijdende 3-1 van Ricardo Pepi viel pas in minuut 94; de aansluitingstreffer van Kacper Kostorz kwam te laat voor NAC.

LEES OOK: Woedende reacties om doldwaas moment van Ivan Perisic

Artikel gaat verder onder video

“Je komt 1-0 achter. Dan weet je dat nog harder je best moet gaan doen”, begint De Jong zijn analyse over de wedstrijd na afloop voor de camera van ESPN tegenover Hans Kraay junior. “Het is niet dat we dat niet deden, maar dan wordt het gewoon nog moeilijker. Gelukkig maakt Guus twee goede goals, waardoor je met een 2-1 voorsprong de rust in gaat. Maar de tweede helft was ook niet hoe wij moeten voetballen.”

“Wij moeten de vrije man kunnen vinden en ons onder de druk uitspelen. Dat kan veel beter. NAC zette één op één druk, maar dan moeten we bewegen en elkaar opties geven aan de bal”, legt de spits en aanvoerder van PSV uit. Kraay junior stipt aan dat PSV afgelopen dinsdag een goede eerste helft speelde tegen Rode Ster Belgrado. De Eindhovenaren leidden toen bij rust comfortabel met 0-3. De Jong haakt daarop in: “Je wil dat meenemen naar deze wedstrijd. Het is niet dat we niet willen, maar het lijkt soms net iets te statisch. Dat we net niet de vrije man weten te vinden…”

LEES OOK: Ogen zijn bij PSV - NAC plots gericht op vierde man Erwin Blank

De Jong wordt dan onderbroken door Kraay junior. De verslaggever wil één woord absoluut niet horen van de spits. “Je gaat het woord ‘vermoeid’ niet gebruiken, hè?”, vraagt Kraay junior. De Jong: “Nee, nee, nee. Dat excuus gebruik ik nooit. Wij zijn dit gewend. Maar we maken het wel zwaarder voor onszelf, ik denk ook in de tweede helft, doordat we soms een te moeilijke pass willen geven en de bal kwijtraken. Dan wordt het zo’n op-en-neer-wedstrijd. Dat wil NAC natuurlijk graag, want dan kunnen ze met kracht terugschakelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

Noa Lang ontbreekt wegens ziekte bij PSV - NAC Breda, maar meldt zich vlak voor de aftrap wél op Instagram.