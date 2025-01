Ogen zijn bij PSV - NAC plots gericht op vierde man Erwin Blank

Een hoofdrol voor Erwin Blank in de openingsfase van PSV – NAC Breda. De arbiter was er als vierde man hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk dat een vroeg doelpunt van NAC werd afgekeurd.

NAC begon brutaal aan de uitwedstrijd tegen PSV en dacht na zes minuten voetballen op voorsprong te komen. Sydney van Hooijdonk rondde een razendsnelle counter koelbloedig af, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd door scheidsrechter Dennis Higler.

Volg PSV - NAC hier in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Higler annuleerde de treffer van Van Hooijdonk, omdat diens ploeggenoot Leo Sauer in aanloop naar het doelpunt op de middenlijn een overtreding had gemaakt. Higler had de overtreding van Sauer – de flankspeler had PSV-verdediger Olivier Boscagli op de hakken gelopen – zelf niet waargenomen, althans niet als zodanig beoordeeld.

Meteen na de afronding van Van Hooijdonk keurde Higler het doelpunt echter af en werd Blank in beeld genomen door ESPN. “Erwin Blank, de vierde man, heeft dat aangegeven bij scheidsrechter Dennis Higler, en dus gaat het feest niet door voor Van Hooijdonk”, zei commentator Michiel Teeling. Door de oplettendheid van Blank hoefde de VAR er niet aan te pas te komen.

Het doelpunt van Sydney van Hooijdonk werd terecht afgekeurd Laden... 27.3% Eens 72.7% Oneens 22 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

Noa Lang ontbreekt wegens ziekte bij PSV - NAC Breda, maar meldt zich vlak voor de aftrap wél op Instagram.