Schokgolf gaat door PSV-stadion: crisisoverleg tussen Ryan Flamingo en Joey Veerman

Een verrassende wending zaterdagavond bij PSV - NAC Breda. De bezoekers namen na 26 minuten voetballen verrassend de leiding in Eindhoven.

Na een klein halfuur ramde Leo Sauer de bal vanbinnen de zestien hard binnen. De flankspeler kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten, nadat doelman Walter Benítez in eerste instantie nog redding had gebracht op een kopbal van Sydney van Hooijdonk: 0-1. Het doelpunt van Sauer leidde tot geschokte reacties in het Philips Stadion en crisisoverleg tussen twee spelers van PSV: Ryan Flamingo en Joey Veerman.

Ofschoon de voorsprong van NAC verrassend was, hing het doelpunt wel in de lucht. De formatie uit Breda was brutaal uit de startblokken geschoten en had eerder al een doelpunt van Van Hooijdonk afgekeurd zien worden.

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf schuift rechtsback Richard Ledezma van PSV de schuld in de schoenen. “De aanval ontstond doordat op de rechterflank Ledezma helemaal werd overlopen. PSV is dit seizoen kwetsbaar op de backpositie”, schrijft Kapteijns op X. Ledezma krijgt op de rechtsbackpositie bij PSV de voorkeur krijgt boven onder anderen Rick Karsdorp.

PSV stelde overigens snel orde op zaken, want amper tien minuten na het openingsdoelpunt van Sauer volgde de gelijkmaker van Guus Til: 1-1.

⚽️ NAC komt via Leo Sauer op voorsprong in Eindhoven! 🟡#psvnac — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2025 De aanval ontstond doordat op de rechterflank Ledezma helemaal werd overlopen. PSV is dit seizoen kwetsbaar op de backposities. #psvnac — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 25, 2025

