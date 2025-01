PSV knokt zich terug tegen NAC en zet Ajax weer op vier punten

In het eigen Philips Stadion hebben de mannen van Peter Bosz met flink wat moeite van NAC Breda gewonnen. In de twintigste speelronde van de Eredivisie stond dit Brabantse onderonsje gepland. De uitploeg kwam verrassend op voorsprong in Eindhoven, maar door toedoen van werd al snel orde op zaken gesteld. De zaterdagavondwedstrijd eindigde in 3-2 voor de gastheren.

PSV stond voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen NAC Breda in de Eredivisie. Na een wisselvallige periode, met een zwaarbevochten overwinning op Excelsior in de beker en een teleurstellende nederlaag tegen PEC Zwolle, wisten de Eindhovenaren midweeks een opsteker te behalen door Rode Ster Belgrado met 2-3 te verslaan in de Champions League. Deze overwinning, ondanks een hectische slotfase en een rode kaart voor Ryan Flamingo, gaf het team van Peter Bosz vertrouwen voor het duel met NAC.

Voor de wedstrijd tegen NAC voerde Bosz enkele wijzigingen door in zijn basiself. Ismail Saibari keerde terug in de selectie na ziekte, maar begon op de bank. Noa Lang ontbrak vanwege griep, waardoor Ivan Perisic zijn opwachting maakte in de basis. Eerder dit seizoen ontmoetten beide teams elkaar in Breda, waar PSV met 0-3 zegevierde. Doelpunten van Ricardo Pepi, Ismail Saibari en Johan Bakayoko bezorgden de Eindhovenaren destijds een comfortabele overwinning.

De bezoekers namen verrassend de leiding in de 26e minuut via Leo Sauer, die na enkele rebounds hard binnenschoot. PSV herstelde zich en kwam in de 35e minuut op gelijke hoogte. Joey Veerman bediende Guus Til, die knap binnenschoot in de lange hoek. Vlak voor rust, in de extra tijd van de eerste helft, zette PSV de stand op 2-1. Luuk de Jong leverde uitstekend werk door de bal op Til te geven, die hard via de onderkant van de lat binnenschoot. Kort daarna ontving Ivan Perisic een gele kaart, waarmee de eerste helft werd afgesloten.

De tweede helft begon vrij rustig, en in de eerste vijftien minuten waren er nauwelijks hoogtepunten. In de 63e minuut nam Janosek de bal vol op de pantoffel, maar deze suisde over de goal van de Argentijnse doelman Walter Benítez. Het was een van de weinige gevaarlijke momenten in de tweede helft. NAC begon wel steeds meer aan te dringen op de goal van Benítez, maar PSV stond prima te verdedigen. De slotfase van het duel was weer voor PSV, maar ook de gastheren konden geen doelpunt meer maken. Althans, zo leek het heel lang. In de 94ste minuut schoot invaller Ricardo Pepi de bal nog even binnen dankzij een goeie loopactie en een keepersfout. Een minuut later schoot Kostorz de bal nog snoeihard achter doelman Benitez. Maar de uitploeg kon geen derde meer maken. Zo eindigde het duel in 3-2.