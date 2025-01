Hugo Borst vindt dat PSV-spelers 'geilheid' kwijt zijn en weet waar de 'ellende' begon

De spelers van PSV zijn hun geilheid kwijt, dat concludeert Hugo Borst. De columnist vraagt zich af wat er gebeurd is bij de regerend landskampioen, waar de klad er inmiddels flink is ingekomen. Borst denkt dat de ellende is begon op bezoek bij Brest, waar PSV met 1-0 onderuitging.

PSV is allesbehalve goed uit de winterstop gekomen. Bij de hervatting van de tweede seizoenshelft beet de ploeg zich stuk op AZ, dat met een 2-2 gelijkspel eigenlijk te weinig kreeg. Enkele dagen later kroop de ploeg door het oog van de naald in de KNVB Beker tegen Excelsior. In blessuretijd maakten de Eindhovenaren 3-3, waarna het duel in de verlenging beslist werd in Eindhovens voordeel (5-4). Afgelopen zaterdag was het dieptepunt voor de ploeg van trainer Peter Bosz, toen er op bezoek bij PEC Zwolle met 3-1 werd verloren.

"Wat is daar gebeurd?", vraagt Borst zich af in het Algemeen Dagblad. "In een mum van tijd is het wervelende voetbal, uitgevoerd door een puik collectief van Peter Bosz, veranderd in een rotzooitje. Volgens mij begon de ellende tegen Brest. Het voetbal was ineens wanordelijk, slordig. "Het lijkt de laatste weken of de voetballers hun geilheid kwijt zijn. Weer neuken? Ze liggen liever op een bedje bij het zwembad. Af en toe zuigen ze aan een mojito of een salted caramel cocktail. Ze bladeren in een Vogue en boeren verveeld het alfabet."

Volgens Borst hebben de spelers van PSV geen zin meer. "Ze hebben al laten zien hoe goed ze zijn. Een paar jongens hebben een luiertje aan. Daar laten ze hun urine in lopen, de luie honden; hoeven ze niet naar de wc te lopen. Peter Bosz ziet de werkweigering met afgrijzen aan. Hoe krijgt hij de boel weer aan de praat? Collega Farioli hijgt in zijn nek. Al heeft hij die gek horen zeggen dat een kampioenschap 'geen prioriteit heeft'. De door 0-0 geobsedeerde Italiaan leek het nog te menen ook", besluit hij.

