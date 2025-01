VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

spreekt een dag na PEC Zwolle - PSV (3-1) schande over de arbitrage. De oud-voetballer en analist legt zondagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN uit waarom een doelpunt van Nick Fichtinger in de slotfase ten onrechte werd afgekeurd.

Nadat PEC halverwege de wedstrijd al met 2-1 leidde, leken de Zwollenaren de wedstrijd elf minuten voor tijd vroegtijdig in het slot te gooien. Nick Fichtinger kopte vanbinnen de zestien raak na een voorzet vanaf de rechterflank. Het doelpunt van de middenvelder van PEC werd na tussenkomst van videoscheidsrechter Clay Ruperti echter afgekeurd door arbiter Jeroen Manschot, omdat Dylan Mbayo hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

De kopbal van Fichtinger ging door de benen heen van Mbayo, die in het zicht van doelman Walter Benítez stond. Manschot werd naar het VAR-scherm geroepen door Ruperti en keurde de treffer vervolgens af vanwege buitenspel van Mbayo. Volgens Van Polen kreeg Manschot op het VAR-scherm echter een incompleet beeld te zien van Ruperti, waardoor de leidsman over het hoofd zag dat Noa Lang buitenspel ophief.

“Ik vind dit wel echt heel bizar”, briest Van Polen bij ESPN. “Je ziet het overduidelijk: Noa Lang zorgt ervoor dat Mbayo uiteindelijk geen buitenspel staat. Maar de VAR… Dit is zó’n grote blunder weer… Ik snap hier dus werkelijk waar weer helemaal niets van.”

“De VAR heeft Lang hier niet eens in beeld!”, vervolgt Van Polen. “Bij het beeld dat Manschot krijgt te zien van de VAR, is Noa Lang niet meegenomen in de lijn. Het is zó overduidelijk te zijn. Ik vind dit zó slecht. Manschot kan hier niets aan doen, want dit was het enige beeld dat hij te zien kreeg”, aldus Van Polen.



Gelukkig voor PEC werd de arbitrale dwaling de ploeg uiteindelijk niet fataal. Dylan Vente bracht in de blessuretijd alsnog de 3-1 op het scorebord, waardoor PEC verrassende zegevierde over PSV.

Klik op de link van het bericht hieronder om het afgekeurde doelpunt van Nick Fichtinger en de analyse van Bram van Polen te bekijken op X:

Bram van Polen heeft zich verbaasd over de VAR bij PEC - PSV🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2025

