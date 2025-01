‘Onherkenbaar en bedroevend PSV zet zichzelf voor schut’

PSV is niet goed uit de winterstop gekomen. Na een gelijkspel tegen AZ en een moeizame bekerzege op Excelsior ging de ploeg van Peter Bosz zaterdag pijnlijk onderuit bij PEC Zwolle. De ochtendkranten zagen de Eindhovenaren erg matig voor de dag komen en zichzelf voor schut zetten.

“Bedroevend PSV staat voor schut”, kopt het Algemeen Dagblad. “De magie is momenteel helemaal weg bij PSV. Op bezoek bij PEC Zwolle ging de koploper verrassend met 3-1 onderuit. De ploeg van Bosz gaf in Zwolle niet thuis.” Na een vroege achterstand kwam PSV nog wel langszij via Johan Bakayoko, waarna Luuk de Jong de kans kreeg zijn ploeg vanaf de stip op voorsprong te zetten. “De spits schoot op onthutsende wijze naast.” In het vervolg van het duel liepen de Zwollenaren uit naar 3-1. “Daarmee ligt de titelstrijd in de Eredivisie weer helemaal open.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz bezorgd om 'mindere fase' PSV: 'Begint structureel te lijken'

Ook De Telegraaf ziet dat PSV ‘flink van de leg’ is sinds de winterstop. “De koploper verslikte zich verrassend in het laag geklasseerde PEC Zwolle en liep in de Overijsselse provinciehoofdstad tegen de derde Eredivisie-nederlaag van dit seizoen aan”, klinkt het. De vorige achttien ontmoetingen tussen PSV en PEC Zwolle eindigden allemaal in zeges voor de Eindhovenaren. “Maar dat was een ander PSV. Het huidige PSV worstelt met zichzelf en is op zoek naar de oude vorm.”

LEES OOK: Walging om Noa Lang, die PSV-supporters schoffeert na nederlaag in Zwolle

De Volkskrant noemt het optreden van de ploeg van Bosz in Zwolle ‘onherkenbaar’. “De vormdip waar PSV na de winterstop in verkeert, begint serieuze vormen aan te nemen. Afgetroefd door de dappere nummer veertien van de eredivisie. PEC won dik verdiend en zette de regerend landskampioen lelijk te kijk”, schrijft de krant. “PSV doet dit kalenderjaar vooralsnog in niets denken aan de ploeg die de eredivisie anderhalf seizoen domineerde met aanvallend en attractief voetbal. Zo constant als de ploeg van Bosz presteerde, zo wisselvallig is het de laatste wedstrijden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-smaakmakers Lang en Saibari flink bekritiseerd: 'Teren te veel op hun talent'

Een oud-speler van PSV ziet Noa Lang en Ismail Saibari 'niet thuisgeven' en uit stevige kritiek op het duo.