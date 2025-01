Bosz bezorgd om 'mindere fase' PSV: 'Begint structureel te lijken'

Peter Bosz maakt zich zorgen om de 'mindere fase' waarin PSV in zijn woorden verkeert. De Eindhovenaren leden zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle een 3-1 nederlaag en zullen in rap tempo de knop om moeten zetten. Dinsdag wacht immers het cruciale treffen met Rode Ster Belgrado in de Champions League.

Voorafgaand aan het duel in Zwolle werd al duidelijk dat Bosz het in voorlopig zonder Malik Tillman zal moeten stellen. De Amerikaan heeft een knieblessure overgehouden aan het bekerduel met Excelsior (5-4) en is voor langere tijd uitgeschakeld. Over het spel van de spelers die wél konden aantreden in Zwolle kon Bosz nauwelijks tevreden zijn. PSV creëerde weliswaar meerdere kansen en miste via Luuk de Jong zelfs een strafschop, maar alleen Johan Bakayoko wist het net te vinden.

LEES OOK: Walging om Noa Lang, die PSV-supporters schoffeert na nederlaag in Zwolle

"Het was vanavond niet goed genoeg", was Bosz dan ook duidelijk tijdens de persconferentie in Zwolle. "Het is duidelijk dat we in een mindere fase zitten, dat mag je wel concluderen. Daar zullen we zo snel mogelijk uit moeten komen, want dinsdag staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma", doelde de oefenmeester op het aanstaande bezoek aan Belgrado.

Bosz: 'Zaken die vorig jaar meezaten zitten nu niet mee'

Vooral verdedigend moet Bosz zich zorgen maken: na de twee tegentreffers tegen AZ (2-2) maakte Excelsior er midweeks liefst vier tegen PSV, PEC voegde daar zaterdag nog eens drie aan toe waardoor PSV in 2025 al negen (!) tegendoelpunten heeft moeten slikken. "Er is een aantal zaken dat structureel begint te lijken", moet de trainer dan ook toegeven. "We komen steeds vroeg op achterstand, dat was deze wedstrijd ook weer." Bovendien viel de 2-1 van Filip Krastev uit een afgeslagen hoekschop: "Tegengoals uit spelhervattingen zijn ook iets structureels van de laatste tijd. Zaken die vorig jaar meezaten zitten nu niet mee", concludeert Bosz dan ook.

