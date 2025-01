Walging om Noa Lang, die PSV-supporters schoffeert na nederlaag in Zwolle

zorgt zaterdagavond voor opmerkelijke beelden. Nadat hij met PSV op bezoek bij PEC Zwolle een 3-1 nederlaag heeft geleden is te zien hoe de aanvaller een wegwerpgebaar maakt richting de meegereisde PSV-fans in het uitvak. Ook lijkt Lang zijn teamgenoten ervan te willen weerhouden de fans te bedanken voor hun steun.

PSV ontsnapte vorige week bij de hervatting van de competitie nog aan een nederlaag tegen AZ; door een discutabele strafschop werd het in Eindhoven 2-2. Midweeks ging het vervolgens ook maar nét goed in de achtste finales van de KNVB Beker. Excelsior kwam in het Philips Stadion met 1-3 voor te staan, maar PSV perste er in extremis nog een verlenging uit en sloeg daarin alsnog toe: 5-4. In Zwolle ging het zaterdag echter alsnog mis: PSV ging met 3-1 onderuit; de voorsprong op nummer twee Ajax slinkt tot één punt mits de Amsterdammers zondag winnen op bezoek bij sc Heerenveen.

Na afloop van het duel bedankt een aantal PSV-spelers de meegereisde fans, maar Lang maakt een wegwerpgebaar richting het uitvak. Ook lijkt hij ploeggenoot Luuk de Jong bij de meegereisde supporters weg te willen houden. Op X wordt Lang daarom flink aangepakt. "Ik zweer het je, ik zag Noa Lang net wegwerpgebaren maken naar het PSV-publiek en onze eigen spelers wegsturen van de applausronde", schrijft een fan van de Eindhovenaren. "Ik wil niet stoken, maar ik zou de bus opwachten en er wat van zeggen", meent een andere gebruiker. "Wat een pestventje is Noa Lang eigenlijk als het niet loopt", schrijft een derde twitteraar.

