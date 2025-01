Hugo Borst schrikt van dramatische cijfers: 'Dit kun je niet verkopen, krankzinnig veel!'

Hugo Borst denkt dat het goed is als een stapje terug doet bij PSV als het gaat om strafschoppen. De aanvoerder miste zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle van elf meter, waarna de koploper van de Eredivisie een 3-1 nederlaag leed. De misser van De Jong in Zwolle was zeker niet de eerste in zijn carrière.

De Jong kreeg zaterdag een uitgelezen kans om PSV op voorsprong te zetten. Bij een 1-1 stand ging de bal op de stip nadat Ivan Perisic op zijn kuit was geraakt door Eliano Reijnders. Oog in oog met PEC-doelman Mike Hauptmeijer schoot de routinier echter langs de verkeerde kant van de paal. Niet veel later was Filip Krastev aan de andere kant wél trefzeker. Invaller Dylan Vente zorgde in de slotminuten voor de beslissing: 3-1.

LEES OOK: PSV worstelt in Zwolle: Luuk de Jong faalt terwijl Krastev schittert voor PEC

In De Eretribune op ESPN worden de penaltystatistieken van De Jong er maar eens bijgepakt. "Hij heeft in zijn carrière 23 penalty's genomen en daarvan acht gemist", zegt presentator Jan-Joost van Gangelen. "Dat is 35 procent, best veel. Sterker nog: er is geen enkele andere speler die zo'n moyenne heeft, qua missen." Karim El Ahmadi pleit dan ook voor een nieuwe strafschoppennemer: "Als trainer of als ploeg moet je dan toch een keer zeggen: als iemand 35 procent van de penalty's mist: 'Ga jij maar even achteraan de rij staan'."

Borst schrikt van cijfers De Jong: 'Dit kun je niet verkopen'

"Het zegt ook wel een hoop over zijn status in de selectie, dat hij nog steeds die ballen mag nemen", brengt Kees Luijckx in. "Anders kom je heel snel onderaan de lijst, alleen is hij de topscorer en is er niemand die zegt: 'Ben ik een keer aan de beurt?'". Van Gangelen vraagt of De Jong misschien zelf een stap terug moet doen. Hugo Borst vindt van wel: "Dat moet hij vanaf nu wel doen, ja. Zelfreinigend vermogen, nu. Dit kun je niet verkopen. Ik wist wel dat hij de nodige gemist had, maar één op de drie missen is wel krankzinnig veel", aldus de schrijver, radiopresentator en Algemeen Dagblad-columnist.

Wie zou jij vanaf nu de penalty's laten nemen bij PSV? Laden... 9.8% Luuk de Jong 21.4% Joey Veerman 40.2% Ivan Perisic 7.1% Noa Lang 21.4% Anders, namelijk.. 112 stemmen

