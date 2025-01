PSV worstelt in Zwolle: Luuk de Jong faalt terwijl Krastev schittert voor PEC

heeft zaterdagmiddag een uitgelezen kans om PSV op voorsprong te schieten in het uitduel bij PEC Zwolle om zeep geholpen. De aanvoerder van de Eindhovenaren mocht na een half uur spelen, bij een tussenstand van 1-1, aanleggen voor een penalty. De Jong schoot oog in oog met doelman echter naast. Amper vijf minuten later was het aan de andere kant wél raak en zette PEC met zijn tweede van de avond opnieuw op voorsprong.

Koploper PSV begon het jaar 2025 met een benauwde remise tegen AZ (2-2) en een miraculeuze ontsnapping in de KNVB Beker. Excelsior nam, nota bene in Eindhoven, een 1-3 voorsprong, maar in de slotseconden produceerde de lijstaanvoerder alsnog de gelijkmaker. In verlenging werd het vervolgens alsnog 5-4 voor het elftal van Peter Bosz, dat hoopte beter voor de dag te komen in het uitduel bij nummer veertien PEC.

Artikel gaat verder onder video

De start was echter belabberd: Krastev schoot al na twee minuten van afstand op zeer fraaie wijze, via de binnenkant van de paal, de 1-0 achter Walter Benítez. PSV kwam net binnen het halve uur wel op gelijke hoogte door toedoen van Johan Bakayoko en kreeg even later dé kans om op 1-2 te komen. Eliano Reijnders raakte Ivan Perisic binnen de zestien op zijn kuit, waarna scheidsrechter Manschot door de VAR naar het scherm werd geroepen en de bal op de stip ging. De Jong schoot echter naast, waardoor de gelijke stand gehandhaafd bleef.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen PEC Zwolle en PSV

Dat zou echter niet lang duren. Amper vijf minuten later kreeg PEC een hoekschop. Die werd door PSV nog wel uit de doelmond weggewerkt maar kon worden opgevangen door Krastev, die de bal vervolgens ineens op de pantoffel nam en Benítez voor de tweede keer passeerde: 2-1.

Wat een start in Zwolle! Filip Krastev schiet na 2 minuten prachtig de 1-0 binnen 💫#pecpsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 18, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-smaakmakers Lang en Saibari flink bekritiseerd: 'Teren te veel op hun talent'

Een oud-speler van PSV ziet Noa Lang en Ismail Saibari 'niet thuisgeven' en uit stevige kritiek op het duo.