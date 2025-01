PEC stunt tegen koploper PSV: Krastev bezorgt koploper derde competitienederlaag van het seizoen

PEC Zwolle heeft PSV, de koploper van de Eredivisie, zaterdagavond de derde competitienederlaag van het seizoen toegebracht: 3-1. was met twee fraaie treffers in de eerste helft de grote man aan Zwolse zijde. Door de nederlaag dreigt de voorsprong van PSV op de ranglijst nóg verder te verdampen: als Ajax zondag wint op bezoek bij sc Heerenveen naderen de Amsterdammers de rivaal uit Eindhoven tot op één enkel punt.

Koploper PSV kwam vanavond in actie in en tegen Zwolle in de Eredivisie. De Eindhovenaren verkeerden na de winterstop nog niet in beste vorm na een gelijkspel tegen AZ (2-2) en een zeer benauwde bekeroverwinning tegen Excelsior (5-4) afgelopen dinsdag. Tegen PEC Zwolle moest PSV het doen zonder sterspeler Malik Tillman die geblesseerd was geraakt aan zijn enkel, ook Ismail Saibari begon op de bank.

Net zoals tegen Excelsior kwam PSV op een achterstand. Al na twee minuten ging Jerdy Schouten zeldzaam in de fout en dit werd fantastisch afgestraft door Filip Krastev. De Bulgaar haalde uit vanaf een meter of twintig en zette zijn ploeg via de binnenkant van de paal op voorsprong. PSV haalde opnieuw geen hoog niveau, maar kreeg via Johan Bakayoko toch een grote kans. De Belg is echter geen grote kopper en wist een voorzet van Ivan Perisic niet te verzilveren. De gelijkmaker viel alsnog via de voet van Bakayoko. Het was opnieuw Perisic die de bal voorgaf en ditmaal schoot Bakayoko de bal onberispelijk in de bovenhoek.

De ploeg van Peter Bosz kreeg even later een uitgelezen mogelijkheid om de leiding te pakken toen Elaino Reijnders een overtreding maakte op Perisic in de zestien. De VAR stuurde Jeroen Manschot naar het scherm en de bal ging op de stip. Luuk de Jong ging achter de bal staan, maar hij wist het doel niet te raken en schoot de strafschop troosteloos naast. PEC kreeg hierdoor weer nieuwe energie wat resulteerde in een nieuwe voorsprong. Krastev ving een afgeslagen hoekschop op en poeierde de bal met links hard in het dak van het doel.

Werk aan de winkel was er voor PSV in de tweede helft, maar het creëren van kansen bleek een moeilijke opdracht. PEC had zijn zaken goed op orde en kwam er af en toe gevaarlijk uit met een counter. Na een uur spelen kreeg Guus Til dan eindelijk een kansje voor PSV, maar hij stuitte van dichtbij op PEC-goalie Mike Hauptmeijer. Hierna bracht Peter Bosz Noa Lang, Ricardo Pepi en Ismail Saibari binnen de lijnen om het tij te keren. Pepi en Saibari kregen al snel schietkansen, maar hun pogingen werden geblokt. Terwijl PSV op zoek ging naar de gelijkmaker leek PEC de marge te verdubbelen. Nich Fichtinger knikte een corner binnen, maar Dylan Mbayo stond buitenspel en in de baan van het schot. PSV kwam dus met de schrik vrij en kwam hierna bijna op gelijke hoogte. Ricardo Pepi kreeg een kopkans en stuurde de bal richting de kruising, maar hij raakte de lat. PEC besliste het duel toen Krastev en Vente met zijn tweeën op Walter Benitez afgingen. Krastev gunde de bal aan Vente die voor een leeg doel kon scoren.

Ondanks de nederlaag blijft PSV koploper, maar Ajax kan terugkomen tot één punt als het zondag wint in Heerenveen. PEC Zwolle kon de drie punten goed gebruiken in de strijd om degradatie en stijgt naar de dertiende plaats. PSV zal snel de rug moeten rechten, want midweeks wacht een cruciale Champions Leaguewedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.

