Update: Meer clubs melden zich voor Hlynsson, Ajax geeft voorkeur aan verkoop

FC Twente heeft concrete interesse voor , zo meldt het Algemeen Dagblad. De IJslander komt bij Ajax weinig tot spelen en mag zodoende vertrekken. Ook NEC heeft geïnformeerd naar de aanvallende middenvelder.

Het AD meldt donderdag dat FC Twente concreet is voor Hlynsson. De Tukkers hopen de 21-jarige IJslander te huren van Ajax, maar de pogingen daartoe hebben nog geen succes gehad. Het salaris van de middenvelder vormt namelijk tot op heden een obstakel voor de Enschedeërs. Toch geeft Twente de hoop om Hlynsson tot het einde van het seizoen te huren niet op. Daarbij willen ze een optie tot koop bedingen.

Toch is Twente niet de enige gegadigde voor de handtekening van Hlynsson. Ook NEC heeft namelijk bij Ajax geïnformeerd naar de jonge middenvelder. De Nijmegenaren willen graag een nummer tien aan de selectie toevoegen. Ook Isaac Babadi van PSV en Dani de Wit van VfL Bochum zijn in beeld bij de nummer elf van de Eredivisie.

Hlynsson komt weinig aan spelen toe

Hlynsson begon het seizoen in de Eredivisie met Ajax nog met twee basisplaatsen, maar is deze sindsdien verloren. Onder Francesco Farioli kwam de IJslander in totaal slechts tot negen duels in de Amsterdamse hoofdmacht, waarvan vijf als invaller.

Meer interesse voor Hlynsson

Update 23 januari 17.14 uur - Naast FC Twente en NEC hebben ook NAC Breda en Go Ahead Eagles geïnformeerd naar Hlynsson, zo schrijft De Telegraaf. Aangezien de IJslander nog een contract tot medio 2026 heeft, gaat de voorkeur van Ajax uit naar een verkoop. Volgens de krant is de club die bereid is een transfersom te betalen degene die favoriet is om Hlynsson over te nemen. Het is niet duidelijk of een van de clubs dat ook daadwerkelijk van plan is.

Moet Ajax Kristian Hlynsson laten vertrekken? Laden... 64.5% Ja, goed voor zijn ontwikkeling 34.1% Nee, hij verdient meer kansen bij Ajax 1.3% Anders, namelijk... 372 stemmen

