'Stevige discussies bij Ajax, Alex Kroes negeert Francesco Farioli twee keer'

Ajax staat in de Eredivisie slechts één punt achter koploper PSV en kan zich donderdagavond verzekeren van een vervolg in de Europa League, maar buiten de lijnen is het onrustig. De winterse transferwindow verloopt niet zoals gehoopt en dat leidt tot spanningen tussen Alex Kroes en Francesco Farioli. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de technisch directeur Farioli deze maand al twee keer heeft genegeerd: eerst in diens wens om binnenboord te houden en daarna door niet voor Giorgios Vagiannidis, maar te kiezen als vervanger.

Ajax hoopte zich deze maand dolgraag te versterken met een buitenspeler, maar het is nog altijd wachten op de komst van een nieuwe aanvaller. Sterker nog: de eerste winteraanwinst luistert naar de naam Youri Regeer, die bij FC Twente voornamelijk als middenvelder fungeerde en in Amsterdam in ieder geval als tijdelijke vervanger van Rensch wordt gezien. Laatstgenoemde staat op het punt zich te verbinden aan AS Roma, dat hem komende zomer transfervrij had kunnen overnemen, maar niet wilde wachten en deze maand maximaal zes miljoen euro neerlegt om hem naar Italië te halen.

‘Stevige discussies tussen Kroes en Farioli’

Ajax heeft met Anton Gaaei al een rechtsback in de selectie en Gerald Alders maakt op die positie indruk bij Jong Ajax, maar Kroes en Farioli zijn er desondanks veel aan gelegen een vervanger van Rensch binnen te halen. Over wie de vervanger moet worden bestaat echter een meningsverschil tussen de twee. “Voor wie er nog over twijfelde, maakte Farioli overduidelijk dat hij en technisch directeur Kroes de voorbije week stevige discussies voerden over de invulling van de erfenis van Rensch. Het klassieke spanningsveld van de naar de korte termijn kijkende trainer en de lange termijn bewakende directeur kwamen daarbij vol tot uiting”, zo schrijft clubwatcher Johan Inan op de website van het Algemeen Dagblad.

Inan geeft vervolgens een inkijkje in hoe die spanning precies tot uiting kwam. “Kroes negeerde Farioli, die Ajax tot één punt van koploper PSV stuwde, eerst in diens wens om de rechtsback met aflopend contract te behouden. En vervolgens ging de TD (technisch directeur, red.) ook niet in zee met de topkandidaat van de Italiaan (Giorgios Vagiannidis), maar koos hij ervoor de terugkoopclausule van middenvelder Regeer bij Twente te lichten”, zo klinkt het. Regeer ruilde Ajax in de zomer van 2023 nog voor minder dan één miljoen euro in voor FC Twente, de club die hij nu dus achter zich laat om opnieuw voor zijn kans te gaan in Amsterdam. “Wat bezielt Kroes om dat te doen? Allereerst is dat de prijs. De eerste verkoop van Mislintat in mei 2023 was één van de weinige transacties die Kroes kon bekoren”, zo doelt Inan op de transfer van Regeer naar FC Twente en de terugkoopclausule die de Duitse directeur daarbij bedong.

Transfer Taylor

Regeer begon in Enschede als back, maar kwam op die plek niet het beste tot zijn recht. Hij kreeg van FC Twente-trainer Joseph Oosting een kans op het middenveld en greep die met beide handen aan. “De stormachtige ontwikkeling van Regeer als middenvelder is ook Ajax opgevallen. Kroes ziet het voorjaar van 2025 als hét moment om de opgebloeide Kenneth Taylor te verkopen”, zo klinkt het. De zaakwaarnemer van Taylor liet onlangs al weten dat de middenvelder mogelijk bezig is aan zijn laatste maanden als Ajacied. Volgens Inan werden Kroes en Farioli het een paar maanden geleden al eens over het lichten van de terugkoopoptie op Regeer. “Twente-directeur Arnold Bruggink krijgt dat in het najaar tijdens een ECV-vergadering ook vast ingefluisterd.”

Maar Ajax haalt Regeer nu als rechtsback. “Als Roma zich in de winter opnieuw meldt voor Rensch, krijgt Farioli kandidaat-vervangers voorgeschoteld. De trainer wil Regeer graag, maar wel als middenvelder. Hij stelt nog voor om er anders een back bij te huren”, zo klinkt het. De komst van Vagiannidis wordt eveneens besproken, maar blijkt te duur. “Kroes slaat de voorkeur van Farioli in de wind. Ook omdat de noodoplossing voor een paar maanden is.” Zo zou Kroes Regeer hebben beloofd dat hij zich met ingang van het nieuwe seizoen op het middenveld kan gaan richten. “Zo hakt Kroes de knoop door, dwars tegen de stroom in.”

