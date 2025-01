Bevestiging in Goedemorgen Eredivisie: uitblinker van Ajax bezig aan laatste jaar in Amsterdam

is bezig aan zijn laatste jaar bij Ajax. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondagochtend bevestigd in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Taylor ontwikkelt zich dit seizoen ijzersterk en wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar de Serie A.

Het kan verkeren. Waar Taylor in het afgelopen seizoen nog regelmatig het mikpunt van kritiek was bij zijn eigen supporters en zelfs werd uitgefloten, is hij in de huidige jaargang een van de uitblinkers in het elftal van trainer Francesco Farioli. De middenvelder kwam voor de winterstop in 29 wedstrijden in actie en was daarin goed voor acht doelpunten en zeven assists. Het nieuwe kalenderjaar is hij met een treffer in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 winst) goed begonnen.

De ontwikkeling van Taylor blijft niet onopgemerkt. De middenvelder werd vorig jaar al in verband gebracht met een overgang naar Napoli. Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International sloot een transfer van Taylor komende zomer niet uit en ook clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad denkt dat Taylor na dit seizoen een mooie stap kan gaan maken. Hij is in ieder geval bezig aan zijn laatste jaar bij Ajax, zo bevestigt Albers zondagmorgen. “Dit is het laatste jaar van Kenneth Taylor bij Ajax. Eens of oneens?”, zo legt ESPN-presentator Milan van Dongen de zaakwaarnemer een stelling voor. Aalbers reageert zeer stellig: “Eens.”

Ajax stellig over transfer Taylor

Albers bevestigt vervolgens dat er afgelopen zomer al interesse was, maar toen wilde Ajax niet meewerken aan een transfer. Volgens de zaakwaarnemer zei Farioli dat een vertrek van Taylor ‘onbespreekbaar’ was. “Wat er nu belangrijk is, Ajax zei: je kan niet weg, maar maak gewoon een goed seizoen door. We hebben een nieuwe trainer en verwachten veel van deze trainer. Nou, dat heeft hij tot nu ook toe bewezen dat hij goed presteert”, zegt Albers over Farioli.

Mario Been wijst hem er vervolgens wel op dat Taylor vaak voortijdig naar de kant wordt gehaald. “Dat is wel frustrerend en dat is voor Kenneth natuurlijk best wel ingewikkeld af en toe, om na zestig minuten het bordje te zien dat hij weer mag gaan. Maar het lijkt alsof ze hem willen beschermen. Ik ben vaak van mening, als je naar zijn goals kijkt: allemaal binnen de eerste zestig minuten. De meeste goals worden in het voetbal gemaakt tussen minuut zestig en negentig, óók bij Ajax. Dus hoeveel gaat hij er wel niet maken als hij dan ook nog speelt?”

Nieuwe kans in Oranje?

Of dit allemaal betekent dat Taylor inderdaad komende zomer al vertrekt bij Ajax, zal moeten blijken. De middenvelder kreeg in de slot van het seizoen 2021/22 de kans van toenmalig trainer Erik ten Hag en liet zich van een dusdanig goede kant zien dat de Ajax-leiding het niet nodig achtte om een vervanger van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch aan te trekken. Taylor heeft het sindsdien niet altijd makkelijk gehad bij Ajax, maar bleef vechten voor zijn plek. Dit seizoen is hij onomstreden in de ploeg van Farioli en lijkt het wachten op een nieuwe uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Taylor speelde tot op heden vier interlands, zijn laatste op 24 maart 2023 tegen Frankrijk. In die wedstrijd werd hij door Ronald Koeman al na 33 minuten naar de kant gehaald.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Waar Steven Berghuis blijft, lijkt Kenneth Taylor te vertrekken bij Ajax 👀#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

